Il Cantante Mascherato 2022: Pastore Maremmano eliminato, ecco chi era il cantante in incognito

Il Cantante Mascherato è tornato in onda questa sera 11 marzo 2022 con una quarta puntata ricca di duetti ma anche di eliminazioni. Dopo la seconda eliminazione a fine puntata è ricaduta su Pesciolino Rosso, in apertura di puntata la trasmissione ha messo sulla graticola Drago e Pastore Maremmano: i due dovevano scontare lo spareggio finale non concluso nel precedente appuntamento.

Il voto social rimasto aperto per tutta la settimana ha portato all’eliminazione il Pastore Maremmano graziando per l’ennesima volta Drago. Il vip che indossava il costume del cagnolone bianco ha dovuto gettare la maschera e rivelare a tutti la propria identità. Ecco di chi si trattava….

Il Cantante Mascherato 2022: Pastore Maremmano è Riccardo Fogli

La sua identità era stata scoperta letteralmente da chiunque, persino da Francesco Facchinetti che – pungolato da suo padre nel corso della prima puntata – aveva già fatto recapitare il nome di Riccardo Fogli in studio. E difatti sotto la maschera di Pastore Maremmano c’era proprio l’ex membro dei Pooh Riccardo Fogli.. La rivelazione non ha lasciato sorpresi i giudici in studio e il pubblico da casa visti i numerosi indizi lanciati nei vari filmati e la riconoscibilità della sua voce nel cantato.

Oltre all’apparizione di un Disco d’Oro e ad una risma di fogli questa sera 11 marzo, nelle scorse puntate erano state mostrate immagini di Sanremo 1982 (in cui Riccardo Fogli vinse con il brano Storie di Tutti i Giorni) e una maglia di calcio della Fiorentina (squadra per cui fa il tifo), una vespa della Piaggio (il suo primo lavoro di gioventù). Ha raccontato di aver lasciato un gregge (i Pooh) e di fare le levatacce al mattino in quanto si sveglia “Un minuto prima dell’alba” (titolo di un album dei Pooh).

Non ci sono stati dubbi per tutti e quattro i giudici: Arisa, Caterina Balivo, Iva Zanicchi, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna hanno quasi sempre fatto il nome di Riccardo Fogli per il Pastore Maremmano. Nella semifinale di venerdì prossimo, 19 marzo, sono rimasti in sei: Drago e Lumaca a rischio eliminazione, ma anche Volpe, Medusa, Soleluna e il nuovo Pinguino. Chi verrà eliminato ad un passo dalla serata finale?