Il Cantante Mascherato 2022: Pesciolino Rosso eliminato, ecco chi era il vip in incognito

Il Cantante Mascherato è tornato in onda questa sera 11 marzo 2022 con una quarta puntata ricca di duetti ma anche di eliminazioni. Dopo la prima eliminazione in apertura di puntata – caduta sulla testa di Pastore Maremmano alias Riccardo Fogli -, a fine puntata la trasmissione ha messo sulla graticola altri tre mascherati e uno di loro è stato eliminato per direttissima dal voto social.

A rischiare l’uscita in scena nella ultima manche di spareggio sono stati Drago, Lumaca e Pesciolino Rosso. Ma, a conti fatti, la maschera meno votata fra le tre è stata quella di Pesciolino Rosso. Il vip che indossava questo costume ha dovuto gettare la maschera e rivelare a tutti la propria identità. Ecco di chi si trattava….

Il Cantante Mascherato 2022: Pesciolino Rosso è Vladimir Luxuria

La sua identità era stata scoperta da molti telespettatori, alcuni l’avevano azzeccata già dalla prima puntata. Sotto la maschera di Pesciolino Rosso, infatti, non c’era Valeria Marini, Pamela Prati o Luciana Littizzetto: a vestire i panni del sexy pesce rosso era Vladimir Luxuria. La rivelazione non ha lasciato sorpresi i giudici in studio anche a causa dei numerosi indizi lanciati nei vari filmati.

Pesciolino Rosso ha mostrato in camera un ombrello arcobaleno (simbolo della comunità LGBTQ+ di cui è appartenente e attivista), ha mostrato una famosa isola (L’Isola dei Famosi, il reality di Rai2 che ha vinto), ha citato un canto dell’Inferno di Dante incentrato sul girone della Lussuria, ha rivelato di esser single e che la sua identità si celava dietro la seguente operazione matematica: Spesa – Ricavo = ?. La risposta all’enigma era Guadagno, il suo cognome all’anagrafe.

Fra i quattro membri della giuria, a fine serata, solo in due hanno puntato sull’identità di Vladimir Luxuria: Caterina Balivo e Flavio Insinna. Iva Zanicchi (arrivata in sostituzione di Arisa) ha optato per Sandra Milo mentre Francesco Facchinetti si era fissato con Luciana Littizzetto.

In ogni caso se per Vladimir Luxuria l’avventura de ll Cantante Mascherato si è conclusa alla quarta puntata, altre due maschere rischiano di abbandonare lo show all’inizio della prossima puntata che sarà la semifinale: chi verrà smascherato fra Lumaca e Drago?