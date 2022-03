Flavia Vento ha lasciato anche La Pupa e il Secchione Show? Sarebbe il quinto ritiro da un reality

Flavia Vento è certezza, certezza che dove c’è lei, c’è anche un addio facile. Ogni reality al quale ha partecipato, non l’ha vista brillare per protagonismo. La Vento infatti, ha abbandonato quattro volte su quattro e con il Grande Fratello VIP , registrò persino un record: durò solamente un giorno. Poi decise di lasciare il reality di Signorini per tornare a casa dai suoi cani. Lo ha fatto di nuovo lasciando La pupa e il secchione show? Come direbbe Achille Lauro: “Ci son cascata di nuovo“…Sembrerebbe proprio di si. Del resto Barbara d’urso sono giorni che da Pomeriggio 5 paventa la possibilità che Flavia possa abbandonare. Ieri, nel programma di Canale 5, la conduttrice aveva anticipato che per l’ennesima volta la Vento aveva minacciato di andare via, arrivando anche a fare le valigie ma che poi l’allarme sembrava fosse rientrato. Poche ore fa però la Vento è tornata a postare sui social una foto, che sembrerebbe esser stata scattata il giorno in cui ha fatto il video di presentazione per il programma di Italia 1. E tanto è bastato per far discutere i telespettatori e per ipotizzare che quindi la Vento, riappropriandosi del suo cellulare, abbia messo fine alla sua partecipazione a La pupa e il secchione show.

Proprio ieri, nel corso del programma di Barbara d’Urso in onda su Canale 5, si era parlato di tutti i programmi , o meglio dei reality ai quali la Vento aveva partecipato, decidendo poi di lasciare. Come detto in precedenza, l’ultimo è proprio il GF VIP, con un record storico: durata di partecipazione meno di 24 ore.

Ma non è il solo. Se davvero la Vento si fosse ritirata da La pupa e il secchione, per lei si tratterebbe del quinto ritiro da un reality show.

Flavia Vento al suo quinto abbandono?

La prima volta di Flavia Vento risale alla sua partecipazione a La Fattoria, in quel caso, durò solo sei giorni. E se lì l’addio poteva essere giustificato dal troppo lavoro, di certo non si può dire lo stesso di un ipotetico addio alla villa de La pupa e il secchione che tra l’altro, è a Roma, a pochi chilometri da casa sua. Era così anche con la casa del GF VIP a dire il vero, per cui la Vento avrebbe dovuto prendere in considerazione che tutte le sue fobie, avrebbero nuovamente bussato alla porta. Ma in questo caso, ha comunque resistito almeno una settimana, il che non è poco visto quello a cui ci ha abituato. Non sembra poter resistere di più la Vento in un reality: all’Isola dei famosi ci ha provato per ben due volte. Primo ritiro dopo 14 giorni, secondo dopo 7. A questo punto, se davvero l’addio al programma di Italia 1 fosse confermato, potremmo dire che la data di consumazione, non va oltre i 14 giorni!