Flavia Vento abbandona il GF VIP 5 e spiega perchè si è arresa per la quarta volta

Ormai lo sappiamo, Flavia Vento ha deciso di lasciare il Grande Fratello Vip 5 dopo neanche un giorno. Un vero record per la donna di spettacolo visto che ormai sembra essere famosa per il numero di abbandoni all’interno dei programmi tv. In una intervista per Il Giornale, Flavia ha voluto spiegare come mai ha deciso di lasciare il reality show così presto e perché non riesce ad arrivare fino alla fine, così come è successo in altre trasmissioni. “Ho abbandonato tutti i reality show a cui ho preso parte soltanto perché sentivo la mancanza dei miei cani” ha affermato la Vento. In effetti è questa la giustificazione che ha dato anche al GF Vip.

Flavia Vento abbandona i reality show per amore dei suoi cani: la storia si ripete al GF

“Ho lasciato La Fattoria, il reality show condotto da Barbara d’Urso qualche anno, per Fabrizia. L’Isola dei Famosi, nel 2008, sempre per Fabrizia ma anche per Piri. Nel 2012, sempre l’Isola dei Famosi, per Fabrizia, Piri e Bamboo” ha spiegato Flavia Vento a Il Giornale. Un amore per i suoi cani che va davvero oltre ogni cosa. E la stessa storia si è ripetuta pure al Grande Fratello Vip, appena poche ore dall’ingresso nella casa. “Ci tengo a precisare che ho lasciato i miei cani in ottime mani. Però stavo troppo male al solo pensiero di non potergli stare vicino e non sapere quando li avrei riabbracciati” ha così spiegato la ex concorrente del reality di Canale 5.

GF Vip, Flavia Vento, l’abbandono e quel legame profondo con i suoi cani

“Ero continuamente in ansia all’idea che potesse succedergli qualcosa mentre mi trovato all’interno della casa” ha raccontato ancora Flavia Vento durante l’intervista. Questi continui pensieri creavano delle paure e delle preoccupazioni in Flavia che non la facevano stare serena e tranquilla. La donna, oltre che essere molto legata ai suoi cani, è una vera amante della specie. Adesso sembra proprio avere un nuovo progetto in mente. “Ora come ora sto pensando di aprire una pensione dedicati ai cani” ha così confessato.

Mentre Flavia è fuori dalla casa, i suoi compagni di viaggio, continuano a chiedersi i motivi reali di questo abbandono e si lasciano andare anche a considerazioni molto particolari!