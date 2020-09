Flavia Vento torna a casa dai suoi cani ed è già pronta a fare una denuncia

In questi ultimi due giorni si è parlato moltissimo, fuori e dentro la casa, di Flavia Vento. La soubrette ha abbandonato il suo quarto reality consecutivo, forse potrebbe entrare nel guinnes world record, in particolare con questa sua ultima uscita di scena. Ha abbandonato il Grande Fratello VIP 5 dopo neppure 24 ore! Ieri poi, qualcuno sui social, ha messo in giro la voce che Flavia fosse disperata in quanto non sarebbe potuta rientrare a casa dai sui cani. Era stato Amedeo Venza, che dai social lancia spesso indiscrezioni sul mondo della tv e del gossip, a mettere in giro questa voce. Flavia però non ha affatto gradito e non appena scoperto di queste voci a suo dire false, ha fatto sentire la sua voce.

Ma andiamo per gradi.

FLAVIA VENTO PRONTA A DENUNCIARE AMEDEO VENZA

Iniziamo con le parole di Amedeo Venza che ieri ironizzava sul fatto che Flavia, preoccupatissima per i suoi cani, era uscita dalla casa per finire poi in albergo. Diceva di averla sentita al telefono, che aveva pianto e che era molto preoccupata perchè non aveva avuto modo rientrare dai suoi cani. Poi la telefonata sarebbe stata interrotta. Oggi però arriva la versione di Flavia Vento.

Pochi minuti fa sui social è arrivata la replica di Flavia Vento che non ha gradito. “Amedeo Venza non so chi sia. Mai sentito al telefono e non ho mai dormito in albergo. Sono tornata a casa ora lo denuncio che schifo” ha scritto la Vento sui social. Anche se le virgole non solo il suo forte, dalle parole di Flavia si capisce che è tornata a casa e che adesso che ha appreso queste notizie arrivate dai suoi social, è pronta a denunciarlo.

Al momento Amedeo Venza non ha replicato sui social ma chi si era preoccupato per Flavia può stare tranquillo. Ha finalmente riabbracciato i suoi adorati cani.