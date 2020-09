Flavia Vento abbandona anche il Grande Fratello VIP 5: la disfatta in meno di 24 ore

Chi ha seguito la diretta del Grande Fratello VIP 5 ieri per tutta la giornata sa che Flavia Vento, sin dal mattino, al suo risveglio, ha manifestato la volontà di lasciare la casa. Flavia ha pianto appena sveglia perchè voleva andare via. Il motivo? I suoi cani. Flavia ha raccontato di questi sette cani ai quali è molto affezionata, ha spiegato che vuole tornare da loro e via dicendo. In un primo momento tutti i concorrenti hanno cercato di convincerla a restare, dicendole che si sarebbe pian piano abituata ai ritmi della casa, che i suoi cani stavano bene visto che li aveva lasciati a un amico. Ma Flavia ha spiegato che per lei i casi sono troppo importanti e ha continuato a farlo per tutto il pomeriggio. All’ora di pranzo sembrava stare un po’ meglio tanto che si è dedicata alla preparazione del pranzo insieme agli altri ragazzi. Poi però ha ricominciato a stare male.

A questo punto gli altri inquilini hanno deciso di non insistere: se vuole lasciare la casa, è giusto che lo faccia. Approfittando, nella tarda serata di ieri, di una lunga seduta di Flavia in Confessionale, si sono chiesti i reali motivi di questo abbandono. La contessa ricordava che Flavia, ha sempre lasciato i reality ai quali ha partecipato, sottolineando che la donna ha bisogno di cure serie, visto che non riesce a portare nulla a termine. E anche gli altri concorrenti del Grande Fratello VIP 5 hanno iniziato a porsi delle domande. Adua del Vesco ad esempio ha pensato che Flavia possa avere problemi di bipolarismo: “Non volevo dirlo ma avete visto come cambia umore, passa dal sorridere al pianto disperato” ha fatto notare l’attrice.

FLAVIA VENTO ABBANDONA IL GRANDE FRATELLO VIP 5: TUTTI GLI ALTRI ABBANDONI

Nel corso della giornata poi Flavia ha anche parlato di come i suoi genitori avrebbero preso la decisione e i concorrenti si sono anche interrogati sulla strana natura del rapporto tra la donna e la sua famiglia. “Adesso mia madre mi vede e dice ecco quella scema non ce l’ha fatta” ha commentato più volte Flavia. Parole che hanno colpito gli altri ragazzi in casa…

Alla fine però Flavia, passata la mezzanotte di ieri, a meno di 24 ore dal suo ingresso, ha deciso che non avrebbe aspettato l’indomani per lasciare la casa, ma che se ne sarebbe andata. La sua è una decisione che nessuno può cambiare. E così tra gli applausi dei suoi amici, ha varcato la porta rossa.

Come giustamente faceva notare la contessa de Blanck, non è la prima volta che Flavia Vento abbandona un reality. Ecco la lista, su 4 partecipazioni, 4 abbandoni.

2004 – LA FATTORIA Flavia Vento abbandona perché ha tutti contro

2008 – ISOLA 8 Flavia Vento abbandona preoccupata per sua saluta mentale

2012 – ISOLA 12 Flavia Vento abbandona perché presa di mira dai mosquitos

2020 – GFVIP Flavia Vento abbandona per la mancanza dei suoi cani