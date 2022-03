Pechino Express 2022: Enzo Miccio riporta in gara Costantino della Gherardesca, Stefanenko finisce alla Busta Nera

Dopo ben due eliminazioni secche nella prima e nella seconda puntata, Pechino Express 2022 ha ceduto al fascino di graziare qualcuno. Questo è stato l’esito finale della terza puntata del reality show condotto da Costantino della Gherardesca andato in onda in esclusiva su Sky Uno questa sera 24 marzo 2022.

Difatti, rispetto ai precedenti episodi, questa volta la Busta Nera di Pechino Express 2022 ha dato un verdetto non eliminatorio e la coppia finita a rischio eliminazione per volere dei vincitori di tappa ha potuto tirare un sospiro di sollievo. A decidere chi doveva andare all’eliminazione sono stati i Fidanzatini Rita Rusic e il suo fidanzato Cristiano Di Luzio mente a finire sotto il giudizio della Busta Nera sono state Mamma e Figlia Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni. Ma questa terza puntata è stata caratterizzata da altro…

Pechino Express 2022: Enzo Miccio riporta in gara Costantino della Gherardesca

Dopo aver superato metà del tragitto di puntata, Costantino della Gherardesca ha annunciato ai viaggiatori in gara una nuova inedita penalità valida per tutti: a finire a rischio eliminazione stavolta non sarebbero state solo le ultime due coppie arrivate al traguardo finale ma tutte le coppie che hanno saltato sul tappeto rosso di Pechino Express dopo una coppia di viaggiatori ospiti. E questi due ospiti sono stati Enzo Miccio – secondo classificato nella scorsa edizione – e lo stesso Costantino della Gherardesca.

Il conduttore e il wedding planner hanno dovuto indossare la zaino e partecipare alla gara come dei veri concorrenti. Il ruolo del padrone di casa del reality è stato affidato ad un secondo ospite speciale: Max Giusti, anche lui ex concorrente nella passata edizione del programma. Autostop dopo autostop, le coppie hanno dovuto affrontare varie missioni fino alla cittadina sede della fine della gara.

Gli Sciacalli non si sono potuto godere questo “spettacolo” in quanto vincitori della prova vantaggio: la celebre guerra a cuscinate. Conclusa la puntata, la coppia dei Fidanzatini composta da Rita Rusic e Cristiano Di Luzio ha potuto scegliere fra ben quattro coppie (dal quinto all’ottavo posto) in quanto la coppia delle Lepri, quella di Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca è sorprendentemente arrivata quarta.