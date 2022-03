Pechino Express 2022: eliminazione shock in seconda puntata ma la sorpresa è il ritorno di Enzo Miccio

Dopo l’eliminazione secca nella puntata d’esordio di sette giorni fa, Pechino Express 2022 non ha smentisco il suo sano agonismo ed ha sbattuto fuori dalla gara una seconda coppia di viaggiatori. Questo è stato l’esito finale della seconda puntata del reality show condotto da Costantino della Gherardesca andato in onda in esclusiva su Sky Uno questa sera 17 marzo 2022.

A dover lasciare definitivamente la gara è stata la coppia de Gli Atletici composta dal campione olimpico Alex Schwazer e dal suo medico sportivo Bruno Fabbri. L’eliminazione della coppia è avvenuta per mano della coppia Italia – Brasile arrivata prima al traguardo finale… Eppure, la vera sorpresa, il pubblico da casa ce l’ha avuto sui titoli di coda di fine puntata.

Pechino Express 2022: tornano Enzo Miccio e Max Giusti

Due dei concorrenti più amati della scorsa edizione di Pechino Express sono pronti a tornare in gioco per una sola puntata. A rivelare questa incredibile anticipazione sono i titoli di coda della seconda puntata di Pechino Express 2022. Nell’episodio in onda il prossimo giovedì 24 marzo, sembra che Costantino della Gherardesca tornerà a vestire i panni di “viaggiatore” assieme al wedding planner Enzo Miccio.

Ma è prevista anche la partecipazione di Max Giusti: uno dei due “Gladiatori” che hanno tanto divertito i fan del programma nell’edizione datata 2020. Dalle immagini mostrare, purtroppo, non è chiaro quale sarà il suo ruolo: sarà un malus assegnato a metà puntata dai nuovi immuni oppure accompagnerà anche lui Costantino della Gherardesca in questo revival da “viaggiatore”? Nel frattempo, la trasmissione sembra aver trovato la sua vincitrice annunciata…

Pechino Express 2022: Natasha Stefanenko vince ancora

In attesa di sapere maggiori dettagli sulla partecipazione di queste due guest star nel programma, la gara di Pechino Express 2022 è attualmente dominata dalla coppia Madre Figlia composta da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni. Dopo aver vinto la prova di metà gara nella scorsa puntata, le due donne si sono conquistate la vittoria anche nella seconda puntata, intascando una seconda immunità ed un secondo “viaggio premio” fra le bellezze della Turchia. Perennemente nelle prime posizioni, le due concorrenti riusciranno a tenere testa al gruppo anche nelle prossime puntate?