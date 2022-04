Quanto guadagnano a settimana i naufraghi dell’Isola dei famosi 2022?

Ad ogni edizione la domanda è sempre la stessa e anche questa volta la curiosità sul cachet dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2022 è alta. E’ Mowmag a svelare il cachet dei concorrenti più o meno vip dell’Isola dei famosi ma in realtà non c’è nulla di ufficiale. Sono cifre da capogiro ma tutto dipende dal tempo di permanenza dei naufraghi sulla tanto desiderata isola. La scelta è quella di spronare i concorrenti a fare di tutto per rimanere nel reality ma ovviamente ad ogni puntata c’è sempre qualcuno che deve abbandonare. Sembra che non sia solo la notorietà a fare salire il guadagno di ogni singolo concorrente e sembra anche che la maggior parte dei naufraghi di questa isola mettano in tasca la stessa cifra a settimana ma che tre di loro siano molto privilegiati. Si vocifera che tre naufraghi guadagnino addirittura il doppio degli altri.

Il cachet dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2022, chi guadagna di più?

Quanto sono pagati i naufraghi, quanto guadagnano per partecipare al reality, che ovviamente è un lavoro, per loro non è semplicemente un gioco? Quest’anno le cifre vanno dai 5mila ai 10mila a settimana. Ripetiamo che non ci sono fonti ufficiali ma si tratta ben più di ipotesi.

I vip che sembra guadagnino più di tutti sono Lory Del Santo, Ilona Staller e Marco Melandri, anche se il campione di Moto GP è già stato eliminato. Qual è la motivazione di questa differenza?

Un cachet così alto per le due donne dicono sia abbastanza scontato perché Lory Del Santo è una veterana dei reality, perché Cicciolina era molto attesa. Per quanto riguarda Marco Melandri sembra che sia stato molto corteggiato dalla produzione e che per averlo gli abbiano proposto una cifra così alta.

C’è però la probabilità che altri naufraghi guadagnino molto meno, tra questi Edoardo Tavassi, il cantante Blind, Jovana la moglie del calciatore Djordjevic, Alessandro il figlio di Carmen Di Pietro, o modelli Estefania e Roger; per loro cifre più basse perché ovviamente sono tra i meno famosi.