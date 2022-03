La confessione di Marco Melandri sulla sua famiglia prima dell’Isola: chiarisce e si toglie un peso

Nelle ultime ore, dopo l’ufficializzazione di Marco Melandri come concorrente dell’Isola dei famosi 2022, si è detto molto sul conto del pilota, in particolare sulla sua situazione familiare. Sono state molte le persone a scrivere sui social che il pilota non raccontasse tutta la verità sulla sua vita privata e che molti invece sapessero che aveva una donna, forse una relazione clandestina, nonostante fosse sposato. A poche ore dall’inizio del reality di Canale 5, Melandri rompe il silenzio e con un lungo post sui social, spiega quella che è la sua posizione e quello che vive oggi, con sua moglie e sua figlia, raccontando anche di questa storia con una ragazza, che però è finita.

La confessione di Marco Melandri prima dell’Isola dei famosi 2022

Melandri quindi con un lungo post sui social ha raccontato:

Pag.1 Da 15 mesi non postavo una foto di famigliaPag. 2 una foto con AM la ragazza con cui ho avuto una storia nel 2021Fine 2020 non è segreto, con la Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia.. Nel mentre ho conosciuto una ragazza, AM ( non taggo e non faccio nomi per privacy ) ed è nata una storia, non una semplice frequentazione.Manuela era a conoscienza di tutto, ho sempre sostenuto che la verita paga sempre…Spesso la vita è imprevedibile e le cose cambiano velocemente.

E ancora:

Ho iniziato a sentirmi sempre in difetto con tutto e tutti, sentivo di lasciar dietro di me dolore, tristezza e non piu amore e allegria..Ho rimesso la mia vita in ordine partendo dalla priorità assoluta, mia figlia…Ho fatto tagli e rinunce in modo non sempre carini e gentili… Ancora una volta le donne si sono rivelate superiori all’ uomo, la Manu dopo un suo percorso non ha mai perso di vista l’obiettivo famiglia e prendendomi per mano anzi che entrare in conflitto anche quando ne aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada ed abbiamo riunito la famiglia.

La relazione quindi, con l’altra donna, è finita e Marco spiega:

AM una ragazza brillante, dal QI decisamente superiore al mio è stata una compagna di viaggio fantastica, le auguro tutto il bene possibile e non smetterò mai di scusarmi per non averle dato ciò che meritava…Avevo bisogno di liberarmi da questo peso e ripartire da qui per una nuova pagina della mia vita…Non so se sia debolezza o coraggio, ma credo che la sincerità in fondo paghi sempre.Ora sono pronto per una nuova sfida con me stesso!!

Dopo queste parole è prontissimo per partite alla volta dell’Honduras senza che nessuno faccia illazioni sul suo conto. Potremmo parlare della scelta discutibile di Mediaset di avere una persona che si è espressa contro vaccini e contro green pass in ogni dove, ma anche questa, è un’altra storia. Dopo la Martani, ci becchiamo anche Melandri che quanto meno, famoso lo è davvero ( non che basti per staccare un biglietto per il reality, ma è un piccolo miglioramento).