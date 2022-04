Tutto l’amore di Gustavo Rodriguez per la sua Veronica, Belen commenta: “Siete tutto per me”

Una dolcissima sorpresa nella puntata dell’Isola dei famosi 2022 in onda il 7 aprile 2022 per Gustavo, il papà di Belen. La scorsa settimana avevamo visto Jeremias sciogliersi in lacrime per la sua Debora e urlarle tutto l’amore che prova per lei, questa volta è il turno di papà Gustavo che ripensando alla sua amata Veronica, si è emozionato moltissimo. Di cose insieme, Gustavo e Veronica, ne hanno passate, forse anche momenti molto complicati di cui si è persino parlato sui media, a causa della popolarità di tutta la famiglia. Ma i due, quasi 40 anni dopo, sono ancora insieme più forti che mai. Si amano, anche se non se lo dicono spesso come ha dichiarato Gustavo in una clip in cui parlava del grande amore che prova per sua moglie Veronica, e sono uniti per la famiglia. “Vi presento i miei” ha scritto ieri Belen sui social, postando la clip di questo momento pieno d’amore. E poi un altro dolcissimo commento della conduttrice de le Iene: “Siete tutto per me” .

Gustavo Rodriguez riceve una dolce sorpresa: c’è Veronica Cozzani in studio

“A me di Veronica manca tutto, mi mancano le piccole cose come decidere insieme che cosa mangiare, andare insieme al supermercato, mangiare fuori” ha spiegato papà Gustavo parlando del suo amore per Veronica, intanto molto commossa in studio nell’ascoltare le sue parole. “Mi manca parlare con lei, scherzare, mi manca tantissimo un saluto” ha detto in lacrime Gustavo, ripensando a sua moglie in Italia. E ancora: “L’unico motivo per cui vorrei tornate in Italia è per abbracciarla.”

E dall’Italia sono arrivate dolcissime parole per Gustavo: “Sai che ti amo! Non te lo dico tutti i giorni ma è così! Sono fiera del tuo percorso. Non è vero che comando solo io la famiglia, lui è sempre presente, è un bravissimo papà!”.