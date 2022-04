All’Isola ci ricascano: naufraghi divisi in squadre ma già in passato il pubblico non aveva gradito

Ci avevano annunciato una bella novità per la puntata dell‘Isola dei famosi in onda l’11 aprile 2022. E in parte la promessa è stata mantenuta: le coppie sono scoppiate ma c’è stato un ritorno al passato che forse il pubblico non apprezzerà. Anche nell’ultima edizione infatti, i naufraghi erano stati divisi in due squadre e si era visto che questo meccanismo di gioco non entusiasma nessuno anche perchè non si creano tutte le dinamiche che potrebbero esserci se il gruppo restasse unito. E visto che questi naufraghi hanno davvero voglia di litigare e scontrarsi, dividerli è stata probabilmente una mossa sbagliatissima. Peccato, staremo a vedere nelle prossime puntate che cosa succederà anche perchè magari, visti i tempi, già giovedì sera le due squadre potrebbero rompersi. Dopo le prime ore, è apparso parecchio evidente che la squadra dei Tiburon abbia una marcia in più. Ed era abbastanza scontato visto che a livello di forze fisiche è totalmente sbilanciata. La squadra capitanata da Roger può contare appunto sulla forza del modello brasiliano, su quella di Jeremias, su quella di Edoardo, su Blind e su Alessandro. Impossibile pensare che ci sia una qualche equità visto che dall’altra parte ci sono Nik, Nicolas e Gustavo…

Come si compongono le due squadre sull’Isola dei famosi 2022

Tra l’altro, anche grazie a Floriana abbiamo capito che le telecamere sull’Isola stanno meno di due ore, per cui immaginiamo che i naufraghi nel restante tempo possano fare quello che vogliono e proprio per questo, la divisione in squadre è insensata.

La squadra cucaracha all’Isola dei famosi 2022

Guendalina Tavassi, Gustavo Rodriguez, Jovana Djordjevic, Laura Maddaloni, Marco Senise, Nick Luciani

Nicolas Vaporidis, Carmen di Pietro; forse con i nuovi ingressi questa squadra potrebbe avere qualche speranza…Staremo a vedere.

La squadra tiburon all’Isola dei famosi 2022

Alessandro Iannoni, Blind, Edoardo Tavassi, Estefania Bernal, Jeremias Rodriguez, Licia Nunez, Ilona Staller

e Roger Balduino. Ricordiamo che Roger ed Estefania sono un unico concorrente.

Ricordiamo che su Playa Sgamada sono invece rimasti ancora in gioco Lory del Santo, Marco Cucolo, Floriana e Clemente.