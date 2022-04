I Rodriguez non guardano più l’Isola 2022, boicottano il reality e Gustavo torna a casa

Partiti con grandissimo entusiasmo per questa nuova edizione dell‘Isola dei famosi 2022, i Rodriguez un mese fa erano tutti davanti alla tv a fare il tifo per Gustavo e Jeremias. Belen condivideva i video di incoraggiamento per suo padre e per suo fratello ( video che tra l’altro era stato fatto solo per la famiglia Rodriguez e per nessun altro) che mostravano quanto i Rodriguez siano realmente una famiglia unita. Cecilia ha sempre tifato per suo padre e per il suo amato fratellino. E mentre Belen già da qualche settimana ha smesso di parlare del reality di Canale 5, preferendo le uscite a cena e i suoi impegni, senza quindi ricordare al pubblico di dare una mano ai suoi parenti in tv, Cecilia fino a lunedì scorso, seguiva anche in vacanza le avventure di suo fratello e di suo padre. Poi come tutti sappiamo, Jeremias ha fatto le valigie ed è tornato a casa, per sua volontà, ritirandosi. Ha detto a Ilary che c’è una bellissima notizia ad attenderlo, chissà, forse la leggeremo sul prossimo numero della rivista Chi…

Ieri sera quindi, c’era da fare il tifo per papà Gustavo, che come si era potuto comprendere anche nelle precedenti puntate, non brillava per aver conquistato il pubblico votante, tanto che nell’ultimo televoto era stato salvato solo con il 5 % delle preferenze. Nessuno dei tre figli rimasti a casa però, ha accesso la tv, o almeno lo ha fatto pubblicamente sui social. Un atteggiamento comunque coerente a quello di papà Gustavo che ieri, prima di essere eliminato dall’Isola con una bassissima percentuale di preferenze, aveva comunque chiesto al pubblico di non votarlo…E si ormai va sempre più di moda questo giochino, alla Katia Ricciarelli potremmo dire!

Se i Rodriguez boicottano l’Isola dei famosi 2022

Neppure Jeremias rientrato in Italia, si è sintonizzato ieri su Canale 5 e poi anche sui social per fare il tifo per suo padre. Sia chiaro, non sappiamo se abbiano visto o meno il programma ma sta di fatto che non hanno commentato via instagram in nessun modo la serata. Non lo ha fatto neppure mamma Veronica. Eppure due giorni fa mostrava orgogliosa la sua Belen in tv a Le Iene, ieri invece, neppure una storia per l’amato Gustavo. Un boicottaggio vero e proprio, forse perchè ci si aspettava un percorso diverso, un qualcosa di diverso, mentre la sensazione è che il pubblico a casa non abbia gradito molto nè l’atteggiamento di Gustavo, nè quello di Jeremias…