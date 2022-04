L’Isola dei famosi 2022 saluta anche il secondo Rodriguez: nessuno salva Gustavo

Dopo qualche giorno passato in compagnia di Clemente Russo, anche per Gustavo Rodriguez è arrivato il momento del televoto, con il pubblico chiamato a scegliere tra lui e il campione. E pensate un po’, anche il padre di Belen ha manifestato, un po’ come era successo qualche giorno prima, la sua grande voglia di tornare a casa, lanciando una sorta di appello al pubblico. Eppure quando era rimasto da solo su Playa Sgamada aveva detto che avrebbe continuato senza problemi da solo come è abituato a fare da sempre nella vita. Non sarà che si è reso conto del fatto che il pubblico a casa non è proprio un fan della coppia formata da Jeremias e da lui e che quindi, ha fatto questo “fake” appello solo per poter dire, l’ho chiesto io? In realtà la scorsa settimana il pubblico lo aveva salvato con il solo 5% dei voti ( nonostante come ha sottolineato Edoardo Tavassi, il cognome Rodriguez ha un certo peso). Un peso che nei reality non esiste per la famiglia. Fatta eccezione per Belen, arrivata seconda in Honduras, per gli altri, nei restanti reality, non è che ci sia stato questo grande trionfo ecco. E il 16 % portato a casa da Gustavo contro Clemente, ne è la dimostrazione.

Il pubblico a casa ha molto ironizzato sull’appello lanciato da Gustavo e lo si è fatto anche in studio, a dire il vero. Sembrava una sorta di ritorno al “io faccio il 22% anche senza i Rodriguez” della buona Barbara d’Urso…

Gustavo Rodriguez eliminato dall’Isola dei famosi 2022

Gustavo quindi, prima che il televoto fosse aperto, ha lanciato questo appello: “Per favore, voglio tornare, chiedo al pubblico di farmi tornare”. Parole che non sono passate inosservate tanto che Luxuria dallo studio ha commentato: “Non ti preoccupare, sta sereno”, come a voler dire che il destino con o senza appello, era già tracciato. E non si sbagliava.

Un’altra frecciata parecchio velenosa è arrivata da Ilary Blasi che ha presentato con queste parole l’inizio del televoto: “Va bene, io faccio partire gli ultimi trenta secondi di televoto e poi faccio partire pure te”. Boato e risate in studio per le parole della conduttrice. E poi prima di dare l’arrivederci a Gustavo, che prenderà il volo successivo a quello di Jeremias, Vladimir ha concluso: “Io sono sempre per la ricomposizione familiare e quindi spero che Gustavo torni in Italia a ritrovare il suo figlio Jeremias e tutto il resto della famiglia”.