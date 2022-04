Veronica Cozzani, la mamma di Belen non farà mai un reality e spiega il motivo

Quasi tutti i membri della famiglia di Belen Rodriguez hanno partecipato almeno ad un reality show, all’appello manca solo Veronica Cozzani. La mamma di Belen promette che non farà mai un reality show, il motivo l’ha svelato durante L’Isola Party mentre era in attesa di vedere suo marito Gustavo Rodriguez in diretta con Ilary Blasi per L’Isola dei famosi 2022. Veronica Cozzani ha sempre sostenuto figli, generi e anche il marito nei ruoli di naufraghi e vipponi ma lei non sbarcherà mai in Honduras e non entrerà mai nella casa del Grande Fratello. Quindi, ha già smentito chi pensava che la mamma di Belen sarebbe stata una delle prossime concorrenti del GF Vip. Un vero peccato per il pubblico perché tra tutti i Rodriguez lei è quella che incuriosisce di più.

Perché Veronica Cozzani non farà mai il GF e l’Isola?

Il vero problema è il bagno. “Non farò un reality per il tema del bagno, la verità è che a me il tema del bagno mi trattiene. Non andrò mai a L’Isola dei Famosi e nemmeno al Grande Fratello per il problema del bagno” la motivazione della Cozzani sembra chiara.

“Poi ci sono le telecamere. Non avere un bagno per me non posso sopportarlo. No, mai nella mia vita potrei farlo. Sono l’unica in famiglia che non farà reality. Almeno uno ci sta dai”.

Ma se le proponessero di partecipare con Cecilia? La risposta è sempre no: “Nemmeno in coppia con Cecilia andrei ma solo per quel problema. Per me il bagno è un rituale. Non scherziamo, non potrei condividere il bagno o fare le mie cose in spiaggia in una buca, mai”.

“Non fa par me, io posso soltanto cucinare. Non mi vedranno in questi programmi. Ma poi nessuno mi conosce dove vado?” e questa ultima risposta è da apprezzare.

La mamma delle sorelle Rodriguez non si vede in questo tipo di programma perché c’è anche altro che la blocca: “Sono anche troppo buona per farli”, questo ci sarebbe piaciuto vederlo sul campo.