Belen mostra i trattamenti alla pancia necessari dopo due gravidanze

Belen è sempre in forma perfetta e dopo ogni gravidanza è sempre tornata al suo peso e alla sua taglia in brevissimo tempo. Sui social mostra spesso i vari trattamenti che regala al suo corpo e oggi anche uno per la pancia, un trattamento che definisce pazzesco “perché quando si fanno i bambini – spiega Belen Rodriguez – si scolla un po’ il tessuto e quindi sto facendo radiofrequenza ed Emsculpt”. E’ in un nuovo centro pronta a regalarsi nuove coccole, a farsi ancora del bene e questa volta si tratta di trattamento alla pancia che le regala il risultato di 20.000 addominali in 30 minuti. Belen è entusiasta, non vede l’ora di scoprire i risultati di queste tecniche sulla sua pancia ma ricorda a tutte che non basta fare questo per restare in forma.

Belen non si ferma mai, tutti i giorni va in palestra

Ovvio che la dieta è sempre la scelta più importante, lei fa attenzione da sempre, adora il cibo cucinato nel modo più semplice, anche se spesso vediamo che a tavola ha la Coca cola, magari lei non ne beve nemmeno un goccio. Di certo va in palestra tutti i giorni, lo ricorda proprio mentre mostra i trattamenti a cui si è sottoposta oggi. La pancia di Belen sembra perfetta ma lei non è soddisfatta e spiega che dopo due gravidanze è necessario fare anche altro e non solo i massaggi che ogni volta la sgonfiano e l’attività fisica di ogni mattina.

“Belen Rodriguez ogni mattina si alza e va in palestra, tutti i giorni tranne il mercoledì che faccio Le Iene” sottolinea spronando tutte a non lasciarsi andare, perché anche lei per mantenere alti i suoi risultati deve sempre faticare. Quindi di segreti di bellezza la Rodriguez ne ha vari, non è solo nata bellissima ma fa di tutto per continuare ad esserlo. Al contrario di alcune colleghe che dicono di essere pigre, di non amare le palestre e nemmeno le diete.