Belen è tornata sull’isola di Albarella con Stefano e mamma Veronica

L’isola di Albarella è rimasta nel cuore di Belen Rodriguez, è lì che ha trascorso gli ultimi mesi di gravidanza e le prime settimane di vita della piccola Luna Marì. In questi giorni di Pasqua e Pasquetta è lì che Belen è tornata e l’ha fatto con Stefano De Martino. Ancora un volta Stefano e Belen dimostrano di andare ben oltre esperienze e ricordi vivendo il presente che è famiglia, la loro meravigliosa famiglia. Non sembra sia la stessa villa in cui Belen e Antonino Spinalbese hanno vissuto parte del loro amore ma quel luogo magico sembra avere rapito anche Stefano De Martino. La famiglia si è ritrovata ma Pasqua 2022 non li ha visti tutti insieme. Con la coppia e i bambini c’era solo Veronica Cozzani. Gustavo e Jeremias Rodriguez sono ancora impegnati in Honduras con L’Isola dei famosi. Cecilia Rodriguez ha invece preferito una vacanza in Puglia con Ignazio Moser e gli amici, tra loro anche Patrizia Griffini.

Veronica Cozzani felice per l’amore ritrovato tra Belen e Stefano

Stefano De Martino pubblica le foto di suo figlio Santiago con il loro bellissimo labrador. Belen mostra le immagini dei suoi bambini, bellissimi. Veronica Cozzani preferisce guardarsi intorno, farsi baciare da sole immaginando che suo marito troni presto a casa dal reality show. Nessuna foto di coppia, non c’è nemmeno uno scatto della famiglia al completo o di Belen e Stefano insieme, vicini. Sono nella stessa villa, nello stesso giardino ma non vogliono mostrare di più ai curiosi.

E’ un amore che ha fatto un giro straordinario, che un anno fa era così lontano che non era solo impossibile rivederli insieme ma davvero assurdo anche solo pensare che un giorno sarebbe accaduto. Chissà se ci sarà davvero il secondo matrimonio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, come anticipato da un’amica del conduttore campano, intanto ci sono dei giorni meravigliosi da vivere.