Mano nella mano nel resort in Franciacorta: Belen e Stefano beccati (FOTO)

Ci potranno anche dire che due amici, due ex, hanno tutto il diritto di godersi qualche ora di relax insieme. Certo non è che capita tutti i giorni di finire in accappatoio in un resort con Spa in Franciacorta ecco…Le foto della rivista Chi sono o non sono la prova di questi ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino? Non possiamo saperlo anche perchè al momento i due, non hanno commentato via social in nessun modo le immagini che sono state pubblicate in esclusiva dalla rivista Chi. Immagini che mostrano due persone serene, tranquille. Non ci sono baci, questo è bene precisarlo, ma ci sono due persone in sintonia. E pare anche una foto che mostra Belen e Stefano tenersi per mano, anche se potrebbe essere solo il frutto di una angolazione studiata alla perfezione per farci vedere qualcosa che non c’è…

“Se ci fosse un ritorno di fiamma lo direi” aveva dichiarato Stefano De Martino commentando le tante voci che circolavano. I due non hanno trascorso insieme San Valentino ma a quanto pare, avevano trovato qualche giorno prima il tempo per concedersi una coccola romantica.

Belen e Stefano insieme in Franciacorta: week end in amicizia?

“Infedele ma a letto siamo sempre andati d’accordo” aveva specificato Belen Rodriguez in una recente intervista tv. Dallo studio de Le Iene aveva inoltre detto che Stefano è una persona capace di farla arrabbiare, e anche moltissimo ma che nonostante tutto, lei lo perdona sempre perchè sono legati da qualcosa di molto forte. Sarà di nuovo amore? Non possiamo saperlo. Secondo quanto si legge sulla rivista Chi, che dedica un altro servizio alla coppia questa settimana, i due hanno trascorso un weekend di relax in Franciacorta come due piccioncini tra cene, coccole e passeggiate.

Le immagini della rivista Chi ci mostrano una coppia sicuramente affiatata ma manca quella prova del 9 per dimostrare che siamo di fronte a un ritorno di fiamma. Restiamo tutti in attesa del bacio che non può essere smentito in nessun modo?

