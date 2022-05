Estefania fa retromarcia su Roger e lascia tutti senza parole: caos all’Isola dei famosi

Puntata molto movimentata quella dell’Isola dei famosi 2022 in onda il 9 maggio 2022. Quando si era fatta già “na certa” Ilary Blasi ha spiegato che Roger, infrangendo il regolamento, ha scritto un bigliettino per la bella Estefania. Ma la modella argentina non ha reagito come ci si aspettava e anzi, dopo aver parlato con Laura, ha preso le distanze da quello che dovrebbe essere il suo “fidanzato”. In studio sia Ilary Blasi che Nicola Savino e Vladi sono rimasti senza parole e hanno provato a capire che cosa abbia detto Laura di così grave a Estefania per farle cambiare idea. Ma la bella concorrente ha spiegato che c’erano state anche delle cose per la questione “Beatriz” che non aveva digerito, per cui al momento si sente di mettere la situazione in stand by.

Qui il biglietto di Roger per Estefania

Ma vediamo che cosa ha raccontato Estefania parlando con Ilary Blasi nella puntata dell’Isola dei famosi del 9 maggio.

Estefania si risente e si allontana da Roger: i motivi

La naufraga ha spiegato: “Ilary ho letto tutto il bigliettino. Ma non cambia quello che ho saputo. Laura Maddaloni mi ha appena raccontato delle cose che non mi sono piaciute affatto. Sì Lau mi ha detto un paio di cose non belle. Roger ha fatto un paio di movimenti brutti che non vanno bene e non mi sono piaciuti. Lui è andato contro uno del nostro gruppo che è Lory Del Santo. Perché Lory è sempre stata una nostra amica e anche di Roger.” E fin qui un discorso parecchio contorto, visto che si tratta di strategie di gioco e non di amore.

Ma a proposito della loro relazione, Estefania fa notare qualcosa che nessuno aveva notato: non indossa la collana che Roger le ha dato e spiega: “Poi c’è il discorso della sua ex Beatriza Marino, devo parlare ancora con lui. Infatti sono venuta qui su Playa Sgamada senza la collana che mi ha regalato Roger.”

Ha poi concluso: ” Un paio di discorsi che ha fatto a Beatriz non mi sono piaciuti. Quindi adesso staremo a vedere. Tutto può cambiare in amore, qui tutto può succedere.” Visto che l’Isola andrà in onda anche questo venerdì, dobbiamo aspettarci un nuovo faccia a faccia tra Roger ed Estefania? Staremo a vedere…