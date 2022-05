Roger infrange le regole con un biglietto per Estefania: Ilary non lo punisce ma ci pensa la sua fidanzata a farlo

Se è vero che nei reality, le coppie trovano sempre l’appoggio del pubblico a casa che si “innamora” delle ship, diventando una sorta di terzo incomodo nella storia, è anche vero che questa volta, la coppia fa un po’ flop. Parliamo di Roger ed Estefania. Era da tempo che non si vedeva in un reality una coppia meno amata e “shippata” dei due modelli. Il motivo è parecchio semplice: quasi nessuno crede alla genuinità dell’amore che i due dicono di provare. E quello che è successo nel corso della puntata dell’Isola dei famosi in onda il 9 maggio 2022, sembra dimostrarlo.

Tutto è iniziato da un bigliettino. Roger è stato chiamato in postazione nomination e Ilary gli ha spiegato che ha infranto il regolamento, che pensava di non esser stato sgamato ma che ovviamente il medico ha raccontato tutto alla produzione. Roger ha scritto un biglietto per Estefania e ha cercato di farglielo avere tramite il dottore che ogni giorno visita i naufraghi e si accerta delle loro condizioni di salute.

Nessuna punizione per Roger ma ci pensa Estefania a dargli il due di picche

Roger si è scusato con Ilary per il gesto fatto spiegando che sentiva davvero tanto la mancanza di Estefania e ha provato a mandarle questo biglietto. Ilary lo ha invitato a rispettare le regole ma ha anche spiegato che per questa volta avrebbe fatto uno strappo; Estefania infatti ha ricevuto il biglietto di Roger. Il problema è che la reazione della modella non è stata forse quella che si aspettavano tutti. Estefania infatti ha deciso di frenare, prendersi un periodo di pausa di riflessione per capire delle cose, poi vorrà parlare con Roger e prendere una decisione. Insomma a dare il due di picche al modello brasiliano ci ha pensato la sua stessa fidanzata. Una punizione ben più grave di quella che sarebbe potuta arrivare da Ilary Blasi!

Qui la reazione di Estefania

Ci sarà un faccia a faccia tra i due nella prossima puntata dell’Isola dei famosi 2022? Appuntamento a venerdì sera per capire se davvero questa storia è finita o potrà tornare a far palpitare i cuori…Almeno quello di Roger e della sua bella!