Edoardo Tavassi sente puzza di bruciato e liquida Mercedesz Henger: sente puzza di bruciato

La puntata dell‘Isola dei famosi 2022 in onda il 16 maggio 2022 ha regalato diversi colpi di scena. E non solo la caduta dello sgabello di Ilary Blasi che resterà nella storia del reality e della tv! La puntata di ieri sera si è aperta con un faccia a faccia tra Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger. La naufraga in settimana ha avuto qualcosa da ridire su Nicolas tanto da arrivare a una forte discussione con l’attore. Tutto sarebbe partito dalla difesa della Henger nei confronti di Edoardo ma il Tavassi le aveva chiesto di non discutere con Nicolas, che la questione era chiusa, che avevano fatto pace e non c’era bisogno di tornare su argomenti passati. Mercedesz però ha spiegato che il fatto di essere vicina a Edoardo non significa che le debbano piacere per forza i suoi amici. Ne è nato quindi un secondo faccia a faccia anche con il fratello di Guendalina che quindi, successivamente, ha iniziato a chiedersi quale fosse lo scopo della nuova arrivata. La conclusione è stata molto semplice, almeno per lui: non si fida di Mercedesz mentre si fida di Nicolas. La possibile storia d’amore naufraga ancora prima di mettere la zattera in mare a quanto pare…Dello stesso avviso di Edoardo, anche altri naufraghi che non hanno compreso a pieno l’atteggiamento di Mercedesz, in cerca forse, di visibilità.

Edoardo liquida Mercedesz Henger: la sua motivazione

Il Tavassi, nel corso della serata, ha spiegato che lui ride e scherza, e che quando gioca chiamando Mercedesz “moglie” lo fa chiaramente con ironia ma non è stupido. Ed è per questo che ha sentito puzza di bruciato nell’atteggiamento di Mercedesz. Un comportamento che lo ha fatto riflettere e che alla fine lo ha portato anche a prendere una decisione molto forte. Nella puntata di ieri dell’Isola infatti, Edoardo ha scelto di nominare proprio la Henger. E sarà il pubblico a decidere da che parte stare visto che in nomination ci sono finiti proprio Nicolas ( che continua a salvarsi dimostrando di essere apprezzatissimo dal pubblico) e Mercedesz.

Non ci resta adesso che attendere la reazione della Henger dopo la puntata: appuntamento con il day time dell’Isola oggi, alle 16,10 su Canale 5.