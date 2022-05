L’Isola dei Famosi 2022: Ilary Blasi cade dallo sgabello, gag o incidente?

È stato un vero imprevisto oppure è stata tutta una gag? Questo è quanto ci si chiede a proposito di quanto accaduto ad Ilary Blasi nel corso della puntata del 16 maggio de L’Isola dei Famosi 2022. Mentre stava gestendo la delicata fase delle nomination, la conduttrice è scivolata via dal suo sgabello cadendo rovinosamente sul pavimento. Per fortuna, la Blasi è caduta per terra riuscendo a mettere entrambe le mani sul suolo così da non scapicollare totalmente.

Piccolo momento di spavento in studio: oltre al boato di stupore del pubblico in sala, Nicola Savino e Vladimir Luxuria si sono precipitati ad aiutarla a rialzarsi. Ma se i due opinionisti le hanno chiesto se stesse bene, la conduttrice gli ha risposto ridendo di gusto. Guarda il video qui sotto.

Ilary Blasi cade dallo sgabello: il video da L’Isola dei Famosi 2022

Una volta caduta per terra, come già detto, Nicola Savino e Vladimir Luxuria si sono precipitati ad aiutare Ilary Blasi e ad assicurarsi che stesse bene: “Ma cosa stai dicendo?!” ha esclamato l’opinionista allungando le mani verso la Blasi – “Ma cos’è? Malgioglio? Ma davvero sei caduta? No, davvero?”. La signora Totti ha preso immediatamente a ridere, per poi aggiungere: “no, tutto ok! Sto bene!” mentre si è rialzata e nuovamente seduta sullo sgabellino bianco.

La caduta è stata accolta con grande ilarità anche sul web dove il video della caduta è stato ricondiviso all’hashtag #Isola. A prendere in giro Ilary Blasi e la sua caduta, è stato anche il regista Roberto Cenci che ha deciso di ritrasmettere le immagini della caduta dallo sgabello di Ilary Blasi con un buffo stacchetto musicale poco prima di dare la linea alla pubblicità.

Ma la suddetta caduta è stata davvero un incidente oppure è stata una gag premeditata? Guardando le immagini, alcuni sui social sono certi che si tratti di una scenetta orchestrata ad arte; atri, invece, pensano che la goffaggine di Ilary Blasi abbia colpito anche stavolta. Sicuramente Ilary Blasi non è nuova a queste gaffe: molti ricorderanno la “palapa” ribattezzata “patata” o il verbo “scoraggiare” pronunciato con una U al posto della O.