Alfonso Signorini commenta le scelte di Manuel Bortuzzo e suo padre

Per Alfonso Signorini Manuel Bortuzzo è stato uno dei concorrenti più desiderati del GF Vip, da lui sempre supportato. Cosa pensa il conduttore dei nuovi sviluppi che riguardano uno dei suoi pupilli, dell’addio a Lulù Selassiè ma anche della frecciatina di Manuel Bortuzzo a Mara Venier l’ha confidato rispondendo su Chi alle parole di una lettrice. E’ sulla sua rivista di gossip che Alfonso Signorini ha voluto rispondere una volta per tutte rivelando se il suo pensiero su Manuel è cambiato in queste settimane. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié restano al centro del gossip anche se del loro amore sembra non sia rimasto nulla. Entrambi hanno rilasciato interviste, li abbiamo visti a Verissimo con due opinioni diverse sul loro addio, ma non abbiamo poi visto Bortuzzo a Domenica In.

Alfonso Signorini risponde a una lettrice di Chi che parla di Manuel Bortuzzo

La lettrice non è a favore del nuotatore, non le è piaciuto più che l’addio a Lulù la frecciatina a Mara Venier.

“Manuel è solo un ragazzo giunto alla ribalta improvvisamente – scrive la lettrice – Tra ragazzi ci si prende e ci si lascia ma a mio avviso è peggio la frecciata alla Venier, una signora della tv. Lei colpevole di aver cancellato dalla sua trasmissione l’ospitata del ragazzo con l’onnipresente padre. Padre che trasferendosi a Roma con Manuel ha lasciato in Veneto un lavoro di venditore d’auto e la famiglia. Manuel e il padre sono famosi, richiesti e come tali rilasciano interviste, giudizi e comunicati stampa – poi la conclusione – Spero che ai Bortuzzo vada sempre tutto per il meglio ma voglio anche augurarmi che se le luci della ribalta dovessero spegnersi trovino una giusta collocazione, il senso della misura e una vita serena in famiglia”.

Alfonso Signorini ha voluto rispondere con poche parole: “La fama bisogna saperla gestire. A Manuel e a suo padre il buon senso non manca”.