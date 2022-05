Lulù Selassiè entra in lacrime a Verissimo e racconta un’altra storia con Manuel Bortuzzo

Mentre Manuel Bortuzzo è sereno con la sua decisione, presa perché le cose tra lui e Lulù non andava bene, per la dolce Selassiè ospite a Verissimo c’è un’altra storia da raccontare. Se non dovessi rivederlo gli augura che lui sia felice ma Lulù pensa che nel suo cuore il nuotatore sia ancora innamorato di lei ma che non lo dirà mai. Ricorda quei sei mesi vissuti… ma Manuel a Verissimo ha raccontato della sua delusione per come hanno vissuto la relazione nella vita reale, il non andarsi incontro, come se lui fosse sempre disponibile e lei sempre sui social, sempre attenta ad altro e non a loro. Lulù Selassiè invece racconta altro, una realtà del tutto diversa, di non litigi, di amore meraviglioso. Pensa che lasciarsi non sia partito da lui, perché Manuel non è così… ma non sa chi possa avergli detto cosa, o forse non vuole dirlo.

Lulù a Verissimo, il dolore per l’addio di Manuel

Ricorda che quando Bortuzzo ha conosciuto sua madre l’ha emozionata dicendole: “Voi siete la mia famiglia”. Non è stato lo stesso per la famiglia di Manuel, non l’hanno fatta sentire a suo agio: “Li ho visti pochissime volte, ho visto più una persona rispetto ad altre e non mi sono sentita a mio agio. Io sono felice che la mia famiglia l’abbia accolto bene, che per mia mamma lui fosse come un figlio… E’ un affetto che mi faceva stare bene”.

E’ dal 25 aprile che non si sentono più, che Manuel Bortuzzo non desidera più nemmeno parlare con lei. “Vorrei solo dirgli che spero di poterlo incontrare e parlarci come due persone che si sono amate e che hanno vissuto una bellissima storia. Rimarrai per sempre nel mio cuore ormai sei la persona della mia vita e mi auguro che sarai felice anche senza di me”.