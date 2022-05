Manuel Bortuzzo al Costanzo Show torna a parlare di Lulù: “Perchè l’ho lasciata io”

Applausi fragorosi in teatro, a quanto pare erano tutti fan di Manuel Bortuzzo quelli chiamati ad assistere alla puntata del Maurizio Costanzo Show in onda l’11 maggio 2022, altrimenti non si spiegherebbe. Quando il nuotatore ha risposto alla domanda di Costanzo sulla fine della sua storia con Lulù, ci sono stati applausi a scena aperta per l’ex concorrente del Grande Fratello VIP 6, più di quelli che si potrebbero ricevere dopo aver vinto una medaglia…Costanzo è tornato a parlare con Manuel della fine della sua storia d’amore con Lulù, facendo finta di non sapere nulla ( o forse non era realmente a conoscenza dei fatti, difficile ma possibile). E così a domanda diretta, Bortuzzo ha risposto che la storia è finita, che è stato lui a lasciare Lulù. E via agli applausi nello studio del programma di Canale 5.

Manuel Bortuzzo torna a parlare di Lulù Selassiè

Bisognerebbe far notare che da quando la storia tra Manuel e Lulù è finita, questa è la seconda volta che il Bortuzzo va in tv per parlarne, mentre lei invece, per il momento, ha scelto la via del silenzio ( anche se siamo sicuri che sabato a Verissimo, potrebbe arrivare l’intervista bomba). Manuel comunque, rispondendo alle domande di Costanzo ha risposto: “In che rapporti siamo? L’ho lasciata e adesso io faccio la mia vita e lei la sua. A 20 anni gli amori vanno e vengono“. Gli fa eco Aldo Montano, al suo fianco, rispondendo: “Se per questo anche a 50, 60, 70…”.

Se la storia con Lulù è finita, procede invece a gonfie vele il rapporto di amicizia con Aldo Montano. Tra loro è nato qualcosa di magico sin da subito, spiega Manuel, che oggi è sempre più felice di avere al suo fianco un campione come il toscano.