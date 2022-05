Edoardo Tavassi costretto a rasarsi a zero: Guendalina se la ride, sua figlia piange

Nella puntata dell’Isola dei famosi 2022 in onda ieri, 27 maggio, è arrivata una dura prova da superare per un naufrago. Dopo il sacrificio fatto da Guendalina, che per amore si è fatta tagliare tutti i capelli da suo fratello, questa volta è toccato a Edoardo Tavassi che, come il buon Ignazio Moser, ha accettato di farsi rasare praticamente a zero, da Carmen di Pietro. Il concorrente dell’Isola dei famosi ha accettato questa prova pur di dare modo ai suoi compagni di avere la cena garantita per tre sere consecutive: non si può dire di no a patatine, bistecche, club sandwich e tutto quello che lo spirito dell’Isola ha offerto per i naufraghi…E mentre Edoardo si preparava per superare questa prova, Guendalina da casa, si godeva la sua vendetta. La Tavassi infatti si è divertita, e non poco, a guardare il suo povero fratello mentre Carmen di Pietro, sadicamente, tagliava i capelli. Una scena ripresa ovviamente sui social, minuto per minuto. Ma mentre Guendalina se la rideva e si godeva questo momento, c’è stato qualcuno che non l’ha presa benissimo. La povera figlia di Guendalina, la nipotina di Edoardo, è rimasta praticamente scioccata di fronte a quella scena ed è scoppiata a piangere.

Edoardo Tavassi resta in testa con una ciocca

La Tavassi, da casa sua a Roma, ha ripreso quindi questo momento e mentre lei gioiva per il disastro che si stava compiendo ( dopo aver risistemato tutti i suoi capelli finti) la piccola Chloe ha avuto una crisi di pianto, preoccupata per le sorti di suo zio. C’è da dire che al momento l’abbronzatura e il nuovo stile di Edoardo non hanno causato effetti strani…E poi prima del rientro in Italia c’è un mese e i capelli avranno tutto il tempo per ricrescere!