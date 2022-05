Momento Collegio all’Isola dei famosi, Guendalina sacrifica i suoi capelli: “Sono pelata” (VIDEO)

Tra i momenti più attesi dal pubblico che segue con affetto Il collegio, il reality amatissimo di Rai 2, c’è sicuramente quello in cui gli studenti e le studentesse devono tagliarsi i capelli. Un momento che vede i protagonisti in preda a vere e proprie crisi, c’è persino chi ha abbandonato il programma, non riuscendo ad accettare l’idea di perdere, almeno momentaneamente, la sua chioma. E un momento simile è arrivato anche nella puntata dell’Isola dei famosi 2022 in onda il 6 maggio 2022. Nel corso della diretta infatti, Ilary Blasi ha chiesto a Guendalina Tavassi quanto fosse disposta a fare, per ricevere una sorpresa. La Tavassi ha quindi accettato di tagliarsi i capelli,che in realtà sono quasi tutte extension per cui non avrà problemi una volta tornata in Italia, a recuperare la sua folta chioma. Non sapeva che in cambio avrebbe avuto una bellissima sorpresa. Il momento del taglio dei capelli di Guendalina è stato apprezzatissimo dal pubblico anche per tutta la felicità che Edoardo, suo fratello, ha provato nel poter infliggere, un po’ di sana sofferenza a sua sorella. Grandi risate, video diventati virali in pochi secondi e un blocco di oltre 30 minuti dedicato ai fratelli Tavassi che sono indubbiamente, i protagonisti più simpatici di questa edizione dell’Isola dei famosi.

Lo show di Guendalina Tavassi e il taglio di capelli di Edoardo

Non ci resta che rivedere un video che resterà sicuramente nella storia dei reality, non è la prima volta che Guendalina ci regala una perla ma questa vale doppio, visto che Edoardo non è stato da meno…Buon sangue non mente! “Sono pelata” ha commentato la Tavassi dopo che il fratello le aveva tagliato qualche ciocca…

Il sacrificio comunque è stato ripagato visto che Guendalina ha potuto riabbracciare il suo amato cuore, il buon Federico che si è fatto un viaggio lunghissimo solo per vederla per pochi minuti.