L’Isola dei famosi 2022 perde un altro naufrago: Marco Cucolo costretto a ritirarsi

C’era persino chi lo dava per vincitore, quando si è “scoppiato” da Lory del Santo. Ed effettivamente, se Marco Cucolo avesse tirato fuori la sua personalità, da bravo ragazzo amicone, forse, di strada, sull’Isola e non solo, ne avrebbe fatta. Nelle ultime settimane però si è visto molto poco e non è stato, si può dire, uno dei protagonisti di questa edizione 2022 dell’Isola dei famosi. Non a caso, oggi, quando è stato annunciato il suo ritiro, non si è neppure mostrato un saluto, un cenno, una parola da parte dei concorrenti rimasti. Questa edizione dell’Isola dei famosi è un po’ particolare, in effetti. Poco si è raccontato dei naufraghi soprattutto nella fascia più vista, quella del day time di Canale 5, quando ci sarebbe stato tempo e modo, per dire e mostrare anche altro ( dopo la finale di Amici, ossia da un mese, si sarebbe potuto mandare in onda almeno mezz’ora del reality di Canale 5, e invece non è successo). In ogni caso, Marco è stato costretto a ritirarsi.

Stando a quanto riferito dallo staff della Del Santo, lei sarebbe ancora in Honduras, forse, ha preferito attendere e fare il viaggio di ritorno insieme al suo fidanzato, visto che non era stato bene. Poche ore fa invece, in Italia hanno fatto il loro ritorno Soleil Sorge e Vera Gemma che, dopo oltre 30 ore di viaggio, sono riuscite a “sbarcare” a Roma. E insieme a loro non ci risulta ci fossero anche Marco e Lory.

Isola dei famosi 2022 si perdono altri pezzi: anche Marco Cucolo lascia

Non è stato detto molto su quanto successo a Marco, si è parlato di un problema medico. Un problema che, come accaduto con Roger, ha costretto anche il Cucolo al ritiro. Sono passati più di 80 giorni e i concorrenti che stanno giocando dall’inizio, sono sicuramente dei temerari. Non era mai successo che una edizione durasse così tanto e anche il fatto che siano rimasti solo in 3, Nicolas, Estefania e Carmen la dice lunga sulle difficoltà di andare avanti in un gioco che mette davvero a dura prova il corpo umano.

Non ci resta che aspettare la puntata di lunedì sera con Marco e Lory insieme in Italia e ovviamente, auguriamo al naufrago, di riprendersi il prima possibile.