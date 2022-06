Lo staff di Lory del Santo chiarisce il caos commenti su Instagram ma non ci sono le scuse

Dopo il gran caos scoppiato ieri sui social, lo staff di Lory del Santo che a quanto pare starebbe gestendo il suo account instagram, in attesa che lei torni in Italia, ha deciso di fare delle precisazioni. Tutto era iniziato ieri mattina quando sotto dei vecchi post, erano comparsi decine e decine di commenti, tutti a firma di Lory. La sensazione era realmente quella che qualcuno, avesse voluto condividere messaggi arrivati in direct, per dimostrare che una fetta di pubblico, era comunque legata a Lory e al suo percorso sull’Isola dei famosi 2022. Il problema però non è neppure questo, il problema è che chi ha fatto questa selezione di messaggi, avrebbe forse dovuto scegliere bene, visto che sono stati pubblicati dei commenti offensivi. Offese contro la produzione del programma, contro la conduttrice, contro Luxuria. E allora è proprio vero che i social sono una cosa seria, e non dovrebbero essere gestiti da chi non ha idea di come lo si faccia, ma solo da professionisti, visto che poi, succede tutto questo…

Qui la vicenda

Il comunicato dello staff di Lory del Santo per chiarire

Dai social:

In merito alla notizia uscita sui principali mezzi di comunicazione, intendiamo precisare che la signora Lory del Santo, attualmente in Honduras non è in possesso di uno smartphone. Si vuole precisare che i commenti effettuati dall’account della signora Del Santo, sono stati pubblicati in buona fede dallo staff al solo scopo di documentare la riconoscenza dei fan che è stata dimostrata nei direct. Per motivi di privacy sono stati rimossi i nomi degli account instagram. Per chiarezza e verità pubblichiamo qui di seguito gli screenshot originali dei followers

Per dimostrare questa tesi, successivamente sono stati pubblicati anche i messaggi ricevuti. Lo ribadiamo, il problema non è questo. Il problema è che sono stati selezionati anche dei messaggi offensivi. Va bene sostenere il proprio beniamino, ma non si dovrebbe mai dare spazio a chi offende e insulta. E infatti, sui social, si chiede proprio di dare spiegazioni su questo: perchè pubblicare anche messaggi offensivi, come quello di rivolto ad esempio, in modo pesante a Luxuria? Scusarsi per questa gaffe, sarebbe stato il minimo.

Vedremo che cosa ne penserà Lory, una volta rientrata in possesso del suo cellulare e una volta tornata in studio per un faccia a faccia con le persone citate.