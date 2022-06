Lory del Santo scrive da sola commenti sul suo instagram? Insulti a Luxuria e Blasi, le ipotesi

Sta succedendo qualcosa di molto bizzarro sui social. Oggi pomeriggio probabilmente Lory Del Santo è tornata in possesso del suo cellulare. I fan e non anche gli haters, hanno iniziato a notare una pioggia di commenti, che portano al firma della stessa Lory del Santo, sotto alcuni vecchi post. Tutti commenti che sembrerebbero esser stati scritti dai suoi ammiratori e ammiratrici che hanno fatto il tifo per lei durante il suo percorso sull’Isola. Tutti commenti che vanno invece contro i concorrenti rimasti in gara ma non solo. Le teorie sui social sono diverse: c’è chi pensa che sia stata la stessa Lory a scriversi uno per uno i commenti, dimenticando di cambiare account ( avendone magari uno privato o diverso). C’è invece chi pensa che qualcuno abbia hackerato il profilo ufficiale dell’ex naufraga. E c’è anche chi pensa che Lory volesse semplicemente postare i commenti ricevuti in modo privato nei messaggi, anche se in questo caso, avrebbe potuto fare degli screen e mostrare sulle storie, l’affetto ricevuto.

C’è però da dire, che se è stata Lory a postare sui social questi messaggi, non ha fatto particolare attenzione al contenuto; anche per questo molti ipotizzano in un hacker. Infatti, tra i tanti commenti, ce ne era anche uno con diverse offese, rivolte non solo ai concorrenti ma anche a Ilary Blasi e a Vladimir Luxuria. La Del Santo al momento non ha ancora commentato quanto sta succedendo, fornirà una spiegazione?

L’ex concorrente ha voluto dimostrare che il pubblico era dalla sua parte? Strano perchè le percentuali disastrose con sui è stata sempre eliminata, lascerebbero pensare il contrario. Ma in ogni caso, questo è l’aspetto meno grave della questione. Sta facendo il giro dei social, uno dei tanti commenti che qualcuno o Lory ha condiviso:

Buongiorno e ben tornata a casa! La tua femminilità, la tua dolcezza nell’essere donna ha fatto sì che io abbia potuto seguire questo indegno programma! Indegno per causa di una produzione incapace, per una conduzione di basso livello, per un “opinionista” non pervenuto come Savino, per un signor Vladimiro Guadagno irrispettoso e irriverente a cospetto di una Grande professionista come te! Lory, sei sempre capace di sorrisi e buone maniere per renderti Regina ovunque tu vada. Metti su un progetto di lavoro interessante, intrattieni degli ospiti con argomenti adatti alla tua preparazione culturale, proponi a LA7 un bel progetto e vedrai che avrai il successo che meriti. Ciao

Insomma una pesante offesa a Vladimir che, se fosse stata davvero condivisa da Lory, sarebbe molto grave. Questo è solo uno dei tanti esempi ma ci sono diversi commenti molto forti sia contro la conduttrice, contro la produzione, contro gli ex naufraghi. Dobbiamo aspettarci delle spiegazioni? Staremo a vedere.