L’Isola dei Famosi 2022: Edoardo Tavassi si ritira per infortunio, sfogo social della sorella Guendalina

Anche a sette giorni di distanza dalla finale, L’Isola dei Famosi 2022 è stato costretto a far ritirare un altro naufrago a causa di un grave infortunio. Stavolta a dover lasciare per sempre il programma è Edoardo Tavassi, il fratello della ex gieffina Guendalina Tavassi. L’annuncio che, a dire la verità era già nell’aria da alcuni giorni, è stato ufficializzato nel corso della puntata in diretta del 20 giugno 2022 da Ilary Blasi.

La rivelazione ha mandato nello sconforto più totale il povero Edoardo Tavassi: il ragazzo ha preso nota dell’accaduto, ha inizialmente somatizzato le conseguenza, ha salutato tutti i suoi compagni di reality ma è infine scoppiato in lacrime nel momento dell’ultimo abbraccio, scambiato con l’inviato Alvin. Altro tipo di reazione, invece, ha avuto da casa sua sorella Guendalina…

Guendalina Tavassi contro la produzione de L’Isola dei Famosi 2022? Lo sfogo

Mentre il povero Edoardo Tavassi scopriva il triste epilogo della sua esperienza a L’Isola dei Famosi 2022, sua sorella Guendalina Tavassi ha realizzato alcune storie su Instagram in cui inveisce contro qualcuno o qualcosa di non molto chiaro ma a cui lancia una precisa accusa: “Ragazzi, volevo solo avvertirvi che io stasera non sarò più in collegamento con L’Isola dei Famosi perché io sono una persona onesta e leale… Quindi ho deciso di non collegarmi. Buona puntata!”. A chi si riferisce? C’è forse qualcuno che nei suoi confronti ha dimostrato di non essere onesta e leale?

In seguito, Guendalina Tavassi è tornata su questo suo sfogo svicolando dall’accusa lanciata: “Scusate lo sfogo ma purtroppo sono delusa, triste, amareggiata, incazz*ta nera… Incazz*t nei confronti della vita che come sempre è ingiusta. Perché io ho dovuto abbandonare L’Isola dei Famosi in quanto io sapevo che il programma durava fino al 23 […] Per me l’unica speranza era Edoardo. Ho convito Edoardo a rimanere perché anche lui non riusciva a stare, stava malissimo, perché anche se voi nel programma ci vedere sempre ridere e scherzare in realtà è un programma molto tosto. […] Quindi sapere di aver lottato per una causa che comunque è un lavoro, perché ci si va per soldi, sperando di vincere e arrivare fino alla fine. Speravo in Edoardo perché poteva essere la mia rivincita. E invece, niente, sfiga ha voluto che si facesse male a sette giorni dalla finale. […] Questa è la nostra vita: arrivare ad un millimetro dalla felicità e poi vederla andare in fumo così“.

Spiegazioni che però non convincono: a chi si riferiva Guendalina quando parlava di poca onestà nei suoi confronti? La Tavassi ce l’aveva con la produzione del programma?