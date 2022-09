Patrizia Rossetti e i corteggiatori ventenni: la rivelazione nella notte

La confessione notturna di Patrizia Rossetti che è corteggiatissima da giovani ragazzi ma cerca ancora l'amore...

Durante la prima puntata del Grande Fratello VIP 7 sono stati mostrati in diretta alcuni tweet dei telespettatori che commentavano sui social quello che stava accadendo nello studio e nella casa. E durante il momento della presentazione di Patrizia Rossetti, sono apparsi diversi tweet di spettatori felicissimi di vederla nella casa più spiata di Italia ma anche messaggi di altro genere, come quello di chi scriveva che la Rossetti è da sempre il suo sogno erotic0. A quanto pare non è il solo a pensarla in questo modo visto che la Rossetti, durante la sua prima notte nella casa del Grande Fratello VIP 7, parlando con le sue nuove amiche e i suoi nuovi amici ha spiegato che non ha una relazione serie da 4 anni ma che riceve ogni giorno diversi messaggi anche sui social, da ragazzi molto giovani che vorrebbero uscire con lei…“Sono 4 anni che non batto chiodo ca**o e nemmeno dormo con nessuno. Sarei anche aperta, ma ormai è difficile. Se è destino troverò io la penso in questa maniera“ ha detto Patrizia che per il momento quindi, di uscire con questi giovincelli che le fanno la corte, non ha nessuna intenzione.

Patrizia Rossetti e le rivelazioni notturne nella casa del GF VIP 7

Parlando con i suoi nuovi amici nella casa spiega che le occasioni per incontrare gente non le mancano. E racconta: “Sai quanti ragazzini giovani mi fanno la corte sui social? Tanti, eppure no, sono davvero chiusa. Io ora sono più esigente. Alla mia età credo sia normale. Parto dal presupposto che preferisco stare da sola che accontentarmi. Non voglio un rapporto tanto per. “

E aggiunge: “Ho bisogno di essere amata, coccolata e corteggiata. Poi nel nostro ambiente non è facile. Ho amiche che si divertono su Tinder. Io non potrei mai farlo perché sono ‘la Rossetti’. Mi devo innamorare e sentire le farfalle nello stomaco, non posso andare sulle app.” Una inguaribile romantica la nostra Patrizia già amatissima dal pubblico, come era successo anche durante la sua partecipazione a Pechino Express, reality che tra l’altro ha vinto al fianco di Maria Teresa Ruta.

La Rossetti ha anche raccontato di un episodio: “L’ultima volta ho avuto un corteggiatore di 30 anni che mi diceva ‘a me non mi frega dell’età’. Ma a me interessa perché potevo essere sua madre. Lui voleva portarmi a letto. Poi a me cosa restava?”.

Patrizia lo ha ribadito, non è una donna da una notte e via: “ A me non basta una nottata e via, voglio anche altro. Vi assicuro che per me non è facile. Se poi non capiterà altro starò così e basta. Io non riesco per questo ad accettare la corte dei 30enni capitemi. Ma secondo voi uno che ha la metà dei miei anni cosa può cercare? E allora è inutile, io non voglio quello.”