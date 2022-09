Grande Fratello VIP 2022 è già a caccia di polemiche: fra Mark Caltagirone e il ‘porro’ di Sonia Bruganelli

Alfonso Signorini apre la nuova edizione di Grande Fratello VIP andando subito a caccia di polemiche

Questa sera, 20 settembre 2022, Alfonso Signorini è tornato al comando di Grande Fratello VIP: la settima edizione del celebre reality show che mai come quest’anno potrebbe ribattezzare il genere inaugurando una nuova sotto categoria, quella del reality – catfight. Fin dall’esordio, infatti, il giornalista ha alternato la presentazione dei nuovi concorrenti a vari spunti su cui iniziare a costruire polemiche a tema gossip. Uno degli esempi più lampanti sono le congetture che il padrone di casa ha tirato fuori parlando di Pamela Prati.

Stando alle parole del conduttore, la ex showgirl del Bagaglino avrebbe deciso di partecipare per la seconda volta al Grande Fratello VIP proprio per aprire nuovamente l’argomento “Mark Caltagirone” per mette fine definitivamente ai pettegolezzi. Quindi ci sarà una chiacchierata conciliatrice? Niente affatto. Il giornalista ha già preparato il primo trappolone…

Grande Fratello VIP 2022 con LIVE: Ciacci contro Pamela Prati

Pamela Prati dovrà affrontare per la prima volta, di persona, Giovanni Ciacci: opinionista di LIVE – Non è la D’Urso che ha più volte sostenuto che Pamela Prati non è stata affatto vittima del raggiro chiamato Caltagirone ma era complice di tutte le falsità raccontate alla stampa. Ciacci entrerà nella casa nella prossima puntata ma ha già avuto molto di rivelare i suoi intenti nel corso della prima puntata: “In passato ho provato a telefonarla ma lei non mi ha mai risposto. Se fosse stata davvero raggirata fin dal primo momento e mi darà le prove di tutto questo, io sarò con lei… Perché anch’io ho subito una truffa. Ma io tutt’ora non le credo. Non sono convinto di quello che lei dice“.

Mostrandone persino vari filmati, Alfonso Signorini sta riportando nel 2022 i “teatrini” televisivi che già avevano bazzicato Canale Cinque nello scorso 2019 a LIVE – Non è la D’Urso. Ma l’impressione che questo reality voglia partire con la polemica a tutti i costi ce l’abbiamo quando, davanti ad Elenoire Ferruzzi, da poco entrata in salotto, le vengono subito rinfacciati dei vecchissimi tweet in cui aveva offeso l’opinionista Sonia Bruganelli…

Grande Fratello Vip 2022: il ‘porro’ di Sonia Bruganelli

Ad Elenoire Ferruzzi viene chiesto di leggere questo suo tweet di parecchio tempo fa in cui, in risposta ad una domanda di una fan, aveva risposto: “Sonia Bruganelli? Una cessa presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per il minestrone”. Una polemica che aprirà una antipatia fra l’opinionista e la concorrente tant’è vero che la Bruganelli ha subito bacchettato la Ferruzzi ricordandole che sarà lei ad assegnare l’immunità dalle nomination come accaduto lo scorso anno. Un semplice avvertimento che però puzza un po’ di ricatto.

Sonia VS Elenoire… un primo round che lascia intendere un chiarimento sulla "lunga distanza"… 👀 #GFVIP pic.twitter.com/bZNKbYZ7Ub — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 19, 2022

Grande Fratello VIP 2022: è già “Grande Polemica”

Volete altri assaggi delle prossime polemiche? Alfonso Signorini ha già apparecchiato altre polemiche nel corso della sola prima puntata: ad esempio, ha sottolineato che Ginevra Lamborghini non ha più rapporti con sua sorella Elettra; ha persino rimesso il dito nella piaga tirando fuori una foto vecchia di due anni in cui Pierpaolo Pretelli bacia Elisabetta Gregoraci, chiedendo un commento a Giulia Salemi (che gli ha risposto in maniera composta ma piccata). Le polemiche sono pronte a lievitare ma… questo impasto chiamato GF verrà buono o sarà un po’ troppo pepato?