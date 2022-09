Ballando con le stelle 2022 anticipazioni: coppie e abbinamenti

Sono iniziate da giorni le prove per i vip di Ballando con le stelle 2022: ecco le prime anticipazioni sulle coppie, con gli abbinamenti

Manca ormai pochissimo al debutto della nuova edizione di Ballando con le stelle e Milly Carlucci, come fa ormai da anni, è pronta a occupare il palinsesto di Rai 1 in tutti gli orari! Ha iniziato alla grandissima dallo studio di E’ sempre mezzogiorno, dove ha ritrovato uno dei protagonisti di Ballando con le stele 2022. Lorenzo Biagiarelli infatti, dalle cucine di Rai 1 si sposterà alla pista da ballo del sabato sera. Poche ore fa, dando le prime anticipazioni di Ballando con le stelle 2022, la conduttrice ha rivelato che il compagno della Lucarelli ballerà con Anastasia Kuzmina. E a quanto pare c’è già un po’ di maretta, simpatica, tra la scrittrice e la maestra…Oggi dai social arrivano altre news e anticipazioni sulle coppie di Ballando con le stelle 2022 e su quelli che saranno gli abbinamenti voluti da Milly Carlucci per il programma in partenza sabato 8 ottobre 2022.

Curiosi di conoscere qualche dettaglio in più? Ecco le anticipazioni.

Ballando con le stelle 2022 anticipazioni e news: le coppie e gli abbinamenti

Grande attesa per l’attore Gabriel Garko che già lo scorso anno scendendo in pista come ballerino per una notte aveva dimostrato le sue capacità. Sono anni che Milly Carlucci lo corteggia e finalmente ce l’ha fatta! Gabriel Garko avrà come maestra Giada Lini.

E c’è anche molto interesse verso Giampiero Mughini , non tanto per le sue qualità da ballerino ma per i suoi faccia a faccia con la Lucarelli. Proprio qualche giorno fa il giornalista è stato condannato per diffamazione in una causa intentata proprio dalla giornalista! Si prevedono scintille…In ogni caso, Mughini sarà al fianco di Veera Kinnunen al rientro dopo lo stop per la maternità. Alex Di Giorgio avrà come insegnante di ballo Moreno Porcu. Milly Carlucci ha già spiegato che il nuotatore aveva chiesto di ballare con un maestro gay e questa è stata la scelta. Poi Ema Stokholma sarà guidata sulla pista di Ballando con le stelle 2022 da Angelo Madonia.

Dai social invece Paola Barale ha rivelato che non le è andata affatto male: il suo maestro dovrebbe essere Roly Maden alla sua prima partecipazione a Ballando con le stelle. Da instagram scopriamo che Rosanna Banfi ballerà invece con Simone Casula, un altro debuttante a Ballando con le stelle 2022. Il maestro è felicissimo di avere l’onore di ballare con una donna come la Banfi. Iva Zanicchi scenderà in pista con Samuel Peron un video pazzesco sui social infiamma i fan. Dario Cassini ballerà con la bellissima Lucrezia Lando. Tove Villfor sarà al fianco del modello Alessandro Egger.