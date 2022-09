Lorenzo Biagiarelli ballerà con Anastasia Kuzmina ed è già gelosia per Selvaggia Lucarelli

Lorenzo Biagiarelli scopre chi è la sua maestra di ballo e salta subito fuori la gelosia di Selvaggia Lucarelli

Milly Carlucci regala ad Antonella Clerici la prima coppia di Ballando con le Stelle, anticipa che Lorenzo Biagiarelli avrà come maestra di ballo Anastasia Kuzmina. Una bella sorpresa nella cucina di E’ sempre mezzogiorno ma sembra che in realtà Biagiarelli e la Kuzmina fossero già a conoscenza di tutto. Attimi di imbarazzo però non per questo ma per la battuta di Antonella Clerici quando chiede alla Carlucci se è proprio sicura di avere fatto la scelta giusta, perché Selvaggia Lucarelli è un po’ gelosetta. Silenzio in studio e Milly chiede conferma a Lorenzo Biagiarelli. Sì, la sua compagna è gelosa ma pensa che non avrà alcun problema con Anastasia perché si conoscono da un bel po’ di anni. Selvaggia Lucarelli può quindi seguire rilassata il percorso del suo fidanzato, anche se immaginiamo che ne vedremo delle belle.

Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle in coppia con Anastasia Kuzmina

Una coppia già perfetta, Lorenzo e Anastasia sono già complici, Milly Carlucci attende da loro grandi cose e infatti spiega che la scelta è arrivata perché sono giovani, motivati, con la voglia di vincere. Biagiarelli ce la metterà tutta, ha intenzione di arrivare fino in fondo, magari davvero fino al primo posto. Anastasia Kuzmina ricorda che non vince Ballando da dieci anni, lei è già carica verso la vittoria.

Una promessa strappata a Biagiarelli, è Milly Carlucci che la chiede. Vuole che prometta di impegnarsi sempre contro dolori, mal di schiena e stanchezza, non ammette pigrizia.

“Ci porterà tanto friccicore” la conduttrice di Ballando con le Stelle è sicura di avere puntato sul ballerino giusto ma in realtà ha molte lezioni da prendere, lo attendono tante ore in sala prova. Non vediamo l’ora inizi lo spettacolo. Un po’ deluso, invece, Daniele Persegani, è da anni che chiede di partecipare allo show del sabato sera ma dicono sia già troppo bravo.