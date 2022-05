L’abbraccio di Antonella Clerici a Lorenzo Biagiarelli per la morte di Godzilla

E’ una giornata difficile per Lorenzo Biagiarelli e lo racconta Antonella Clerici quando si ritrovano insieme al centro dello studio per il gioco con i telespettatori. E’ sempre mezzogiorno è una grande famiglia e l’amicizia tra la Clerici e Biagiarelli dura da tempo. Antonella conosce bene il dolore che in questo momento stanno provando Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, lei l’ha provato qualche anno fa quando è morto il suo Oliver. E’ morto il cane di Selvaggia, è morto il dolce Godzilla a cui tutta la famiglia era legata. Durane la puntata la giornalista ha scritto sui social l’addio al suo cagnolino ricordando quanto suo figlio Leon e il suo compagno fossero legati a lui. Antonella Clerici ha atteso un po’ e poi ha raccontato che Godzilla non c’è più.

Lorenzo Biagiarelli: “Oggi è una giornata un po’ così”

“Devo dire una cosa siccome noi siamo una grande famiglia volevo darti un abbraccio forte forte. Oggi Lorenzo ha perso il suo amato cane Godzilla ed è una giornata un po’ così e allora abiamo aspettato un po’ a dirlo. Io lo so perché quando è mancato il mio Oliver, che per me è stato il compagno di vita come il vostro cane, è un dolore che solo chi ama gli animali può capire e anche se soffriva da tanto…”.

Il dolce Godzilla stava soffrendo, non stava bene, sapevano che sarebbe andato via presto, Selvaggia e Lorenzo erano preparati ma confida che non si è mai preparati a questo dolore.

“Nei due anni che abbiamo passato oggi ho pensato comunque di venire perché ho pensato che ci sono persone che magari hanno anche sofferto di più ma non si è mai pronti psicologicamente anche se eravamo pronti”. Biagarelli ringrazia e ricorda il cagnolino che non c’è più pensando che era tanto buono.