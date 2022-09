Per Attilio Romina Giucas Casella è un viscido vecchio bavoso

Non le manda a dire Attilio Romita e racconta che cosa pensa di Giucas Casella: durissimo attacco dalla casa del Grande Fratello VIP 7

Il cast del Grande Fratello VIP 7 piace molto al pubblico che nella giornata di martedì ha regalato, a poche ore dalla prima puntata del reality, ascolti molto alti al canale 55 Mediaset Extra, dove il programma va in onda in diretta. A dimostrazione che è quello il vero punto di forza, non la prima serata. E bisogna dire che i vipponi nelle dirette stanno regalando soddisfazioni tra gaffe e rivelazioni, già a poche ore dalla prima puntata di questa settima edizione. E anche Attilio Romita, ex volto del TG1, è diventato subito protagonista, prima con le sue cattiverie contro la Royal Family e nelle ultime ore per per parole espresse sul conto di Giucas Casella che, come ricorderete, era uno dei concorrenti della passata edizione. Il giornalista, senza peli sulla lingua, parlando con i suoi nuovi amici e le sue nuove amiche nella casa del GF VIP 7, ha spiegato che cosa pensa di Giucas, un suo coetaneo, che a quanto pare, a suo dire, non si è comportato da vero signore nella casa del GF VIP, in particolare con le donne.

Il giornalista, parlando quindi dei concorrenti della passata edizione del GF VIP ha scelto di dire la sua su Casella. E ha spiegato: “C’era Giucas Casella la scorsa edizione, che faceva la doccia con due ragazze che gli si strusciavano addosso. E c’era lui che allungava le mani su queste due ragazze. “

Una scena che Romita ricorda molto bene tanto da aggiungere: “ma la cosa è andata avanti per un quarto d’ora. Guarda è stata una cosa molto viscida e brutta.” E ancora: ” Vedere questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due bellissime ragazze e che tentava di acchiappare un po’ di pelle. La scena è stata proprio terribile.” Ci auguriamo che questo attacco non comporti anche il confronto con Giucas Casella perchè già ne abbiamo dovuti sopportare molti di spazi a lui inutilmente dedicati.