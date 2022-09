Elenoire Ferruzzi convinta che Luca Salatino la ami: “Ho pianto due giorni per lui”

Elenoire Ferruzzi è convinta che Luca Salatino si sia innamorato di lei ma che voglia nasconderlo...

La storia di Elenoire Ferruzzi è molto forte, ha un vissuto, un’anima fragile ma questo nn significa che le si debba sempre dare ragione. E con la storia di Luca Salatino, sta prendendo davvero un grosso granchio. Che lo faccia per creare chiacchiericcio o perchè veramente ci crede, la Ferruzzi in questo caso, sta sbagliando. E non perchè Salatino non si possa innamorare di lei ma perchè nessun essere umano, dopo 24 ore in una casa, in un reality, si innamorerebbe di un’altra persona. Usare dei termini a sproposito è la cosa peggiore che si possa fare e la storia tra Manuel e Lulù nella sesta edizione, lo insegna. Per cui forse, tutti i concorrenti del Grande Fratello VIP 7, dovrebbero iniziare a ridimensionare le convinzioni di Elenoire Ferruzzi mettendola di fronte a quello che realmente sta succedendo. No, Luca Salatino non si è innamorato di lei, non si vergogna di ammettere qualcosa, perchè non c’è nulla da ammettere. Luca è innamoratissimo della sua fidanzata tanto da pensare di lasciare il reality per tornare da lei. La Ferruzzi forse, dovrebbe anche comprendere che sta mettendo in difficoltà un ragazzo, creandogli anche parecchie ansie.

Antonino Spinalbese tra l’altro, ieri sera, ha cercato di spiegare alla Ferruzzi che a lui, non è sembrato in minima misura che Luca si fosse avvicinato. Ma lei ha continuato nella sua convinzione.

Elenoire Ferruzzi convinta che Luca Salatino si sia innamorato di lei

“Ti pare che io a 47 anni dopo il trascorso di vita che ho mi vado a fare fantasie e invaghire di uno quando non c’è una base? Non sono scema.” ha detto Elenoire parlando con Spinalbese che ha cercato di farla ragionare. E ha continuato nella sua convinzione: “Che poi lui la voglia girare così per mille paure sue per carità, ok. Tanto siamo sempre alle solite che prima ti scopa*o e poi non vogliono farsi vedere in giro con te. Questo è il classico esempio. E senza aver consumato!“.

La Ferruzzi di fronte alle parole di Spinalbese spiega che lui non poteva rendersene conto e aggiunge: “ovviamente non te ne potevi accorgere. Lui può dire quello che vuole, ma l’ho visto io negli occhi. Mi cercava. Mi cantava canzoni d’amore guardandomi negli occhi. Sono stata malissimo per lui ho pianto due notti”.

Nel frattempo Luca pensa di lasciare il Grande Fratello VIP 7, visto che sente la mancanza della sua fidanzata e sta vivendo malissimo questi primi giorni nella casa…