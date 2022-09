Luca Salatino vuole lasciare il Grande Fratello VIP 7: “Ho l’ansia, piango sempre”

Luca Salatino sarebbe pronto a lasciare la casa del Grande Fratello VIP 7: non ce la fa più

E’ stato eletto sin dal primo momento lo chef della casa del Grande Fratello VIP 7 e ha subito stretto amicizia con gli altri vippone e le vippone. Ma a quanto pare Luca Salatino non sta vivendo un momento semplice nella casa del GF VIP. L’ex tronista di Uomini e Donne non se lo aspettava, ne ha parlato ieri con i suoi amici e compagni di viaggio, in particolare con Sara Manfuso. Ha spiegato che non pensava che dopo solo pochi giorni sentisse così tanto la nostalgia della sua fidanzata ma soprattutto di vivere in modo così complicato la permanenza nella casa più spiata di Italia. Un malessere così forte da portare Luca Salatino a pensare persino al ritiro. Ieri sera ne ha parlato con gli altri concorrenti spiegando che oggi avrebbe chiesto in modo ufficiale di poter lasciare la casa del Grande Fratello VIP 7. Lo farà davvero, sta davvero soffrendo così tanto?

Luca Salatino abbandona il Grande Fratello VIP 7?

Sara Manfuso ha dato ragione a Luca, dicendo che anche lei sta vivendo questo gioco un po’ come una tortura e non se lo aspettava. Luca quindi ha spiegato la sua complicata situazione e ha raccontato: “Sono cinque giorni che piango non ce la faccio più. Me la sto vivendo male tutti i giorni, voglio andare a casa, non me la sto vivendo bene.” E poi ha aggiunto: ” Ho l’ansia per tutto il giorno, tutti i giorni, domani chiederò ufficialmente di uscire”. Luca sente tantissimo anche la mancanza della sua fidanzata, come ha più volte raccontato: “In questo momento ho una mancanza, non vedo la mia ragazza da dieci giorni sto male. Ho anche mia madre che non sta bene, qua è tutto amplificato”.

Forse è solo lo sconforto dei primi giorni, forse con il tempo la situazione migliorerà. Staremo a vedere.