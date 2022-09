Cristina Quaranta svenuta al GF Vip, come sta e perché quel malore? (VIDEO)

E' da brivido il video di Cristina Quaranta svenuta nella casa del GF Vip. Che notizie ci sono sul malore?

Le immagini di Cristina Quaranta svenuta nella casa del GF Vip preoccupano tutti, la notizia del malore che all’improvviso deve avere colpito la concorrente sta facendo il giro del web. Come sta Cristina Quaranta, si è ripresa, perché è svenuta? Tutti chiedono di sapere qualcosa in più ma come già accaduto in situazioni simili nelle precedenti edizioni la regia del Grande Fratello Vip ha subito staccato, di certo si sa che è intervenuta l’ambulanza. Le immagini del video mostrano Cristina Quaranta distesa sul pavimento, purtroppo non è uno scherzo, è immobile, è svenuta in zona beauty. Da ore accusava male allo stomaco, così riferiscono i telespettatori più attenti, ma non si sa se questo sia collegato al malore. Gran parte dei vipponi è stata richiamata dalle urla di chi per prima ha visto Cristina a terra, il seguito è nel video che gira sui social.

Cristina Quaranta sviene improvvisamente al GF Vip

Dopo i primi attimi di panico non sapendo se sollevarla o meno è stata Carolina Marconi a chiedere subito l’intervento del Grande Fratello facendo capire che la situazione era davvero preoccupante ed era necessario intervenire. E’ in quel momento che l’inquadratura si sposta. Allertati i soccorsi hanno atteso l’arrivo dell’ambulanza ma al momento non si conoscono le ragioni del malore, non si sa come sta Cristina Quaranta, non c’è nessun aggiornamento.

L’ex velina di Striscia la notizia ha avuto un brutto malore, è svenuta in diretta tv su Mediaset Extra e Mediaset Infinity. Il video è visibile ma non rivela cosa è accaduto, si vede solo la Quaranta distesa a terra. E’ evidente anche la preoccupazione degli altri concorrenti ma lo è anche dei telespettatori. Le urla terrorizzate di tutte le ragazze accorse, l’immagine di Cristina Quaranta immobile a terra, la mancanza do notizia. Speriamo si tratti di una sciocchezza.