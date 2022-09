Antonino Spinalbese spiega perchè non parla di Belen Rodriguez : “Non voglio metterla in difficoltà”

Nella casa del Grande Fratello VIP 7, Antonino Spinalbese spiega perchè non parla mai di Belen

Il pubblico lo ha certamente notato: Antonino Spinalbese non fa mai il nome di Belen Rodriguez e nella casa del Grande Fratello VIP 7, a meno che qualcuno non gli chieda qualcosa, tende a non parlare mai della sua ex. Per molti vipponi, questo atteggiamento, si lega al fatto che Antonino provi ancora qualcosa per Belen ( di questo ad esempio ne è convinto anche Charlie Gnocchi che qualche giorno fa ne stava parlando con Ciacci e Wilma). Il parrucchiere invece spiega che a lui non interessa risolvere le questioni con la sua ex in un reality e che se avrà qualcosa da dire, andrà a casa sua e parlerà con lei. Poi è chiaro che Signorini proverà sempre a fare delle domande su questa storia ma Antonino è pronto a gestire la cosa e consiglia tra l’altro, a Ginevra, di fare la stessa cosa, smettendola di parlare del suo privato e raccontando altro. Spinalbese tra l’altro ricorda che Belen Rodriguez oggi è di nuovo serena al fianco di un altro uomo, per cui parlare di lei, non avrebbe nessun senso.

Le parole di Antonino Spinalbese su Belen

“A me non piace lo show perché poi viene strumentalizzato. Le nostre storie esistono e lo sappiamo” ha detto Nino parlando con la sua amica Ginevra. Ha anche spiegato che Signorini, da conduttore del Grande Fratello VIP 7 ci prova a parlarne ed è normale. E ha aggiunto: “Anche con me in puntata, ma che senso ha avuto parlare di lei? Non ha senso. Perché lei adesso è fidanzata e lo sanno tutti. E già significa metterla in difficoltà. “

E ancora: “Anche se noi non stiamo insieme, ma parlandone significa metterla in difficoltà. A me dà fastidio questa roba. Se io voglio metterla in difficoltà vado da lei e posso metterla in difficoltà. Ma una cosa a tu per tu. Non lo faccio in televisione. Se avete notato io non la nomino mai per nome.“

E poi ha consigliato a Ginevra di fare lo stesso con sua sorella, evitando di far strumentalizzare la situazione: “Io posso anche discuterci dalla mattina alla sera, ma non parlo di lei qui. Io le porto tanto rispetto. E lo stesso tu con Elettra, fai come me. Tienila per te come cosa. Sei fragile e devi stare attenta. “