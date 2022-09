Le parole che non ti aspetti da Antonino su Belen: “Abbiamo sbagliato a sceglierci”

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 Antonino torna a parlare di Belen e per lei usa parole molto belle

Se nella prima puntata del Grande Fratello VIP 7, si era parlato molto poco di Antonino Spinalbese e di Belen, nella puntata del 26 settembre, Signorini ha cercato di approfondire meglio alcune dinamiche. E va detto che l’ex della Rodriguez, ha risposto nel migliore dei modi. Senza cadere in nessun tranello, pesando le parole e senza mai essere indelicato nei confronti della bella argentina, mamma di sua figlia. Una persona che, come ha più volte detto Antonino nella casa, resterà per sempre speciale per lui, perchè insieme hanno fatto la cosa migliore del mondo, hanno dato alla luce la creatura più meravigliosa che potessero desiderare. Quando parla di Luna Marì Antonino si illumina. E’ la donna della sua vita, spiega che porta la fede al dito solo perchè non vuole che altre donne pensino di poter avere spazio nella sua intimità. Adesso è il tempo di esserci per Luna Marì e non vuole nient’altro.

Dei due anni di vita con Belen ha spiegato qualcosa ai suoi compagni di viaggio. Era una continua altalena di emozioni ma il problema principale è che le loro due vite, erano troppo diverse per pensare di poter stare insieme.

Antonino Spinalbese parla di Belen al GF VIP 7

Nella casa del Grande Fratello VIP, Antonino, parlando con Charlie di quello che è successo tra lui e Belen ha spiegato di una incompatibilità di carattere ma anche di stile di vita, qualcosa che aveva raccontato anche nelle sue interviste prima di entrare nel reality. E ha anche detto: “Oggi credo che forse abbiamo sbagliato a sceglierci”. Ma dall’errore che è stato fatto, è nata la piccola Luna Marì per cui se anche bisogna soffrire per amore, ma avere un dono così prezioso, poco importa.

Sui suoi rapporti di oggi con Belen, Spinalbese spiega: “È la madre di mia figlia e… guarda è difficile, perché comunque le cose non sono andate. Grazie anche a mia figlia ho capito che non bisogna portare rancore per nulla. Sono riuscito ad avere dei rapporti anche grazie a lei, è stata brava.”

E ancora: “ È stata lei a fare il primo passo per riappacificare, io sono stato sfuggente come sempre. Io spero che loro due siano come lei desiderava quando abbiamo scelto di avere una figlia”.