Il matrimonio di Giaele, le insinuazioni su suo marito ma Bradford Beck esiste davvero

Giaele è davvero sposata con un ricco milionario e chi è suo marito? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla concorrente del Grande Fratello VIP 7

Nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 7, Alfonso Signorini ha lanciato una frecciata rivolgendosi alla bella Sofia Gioele De Donà, facendole capire che molti, nella sua cittadina d’origine, non credono molto al matrimonio di cui tanto parla sia in tv che sui social. Gioele in diretta non aveva ben compreso che si stesse mettendo in dubbio il fatto che lei fosse sposata ma quando in un blocco pubblicitario, ha parlato con Ciacci e con Daniele del Moro, si è resa conto che si dubiti anche di questo. In realtà, come testimoniano le tante immagini postate sui social ( che certo, non dimostrano nulla e la storia recente ce lo ha insegnato) il marito con cui la ragazza condivide solo sei mesi della sua vita all’anno, esiste davvero. Certo, è molto meno social di Giaele, non interagisce spesso nei suoi post ma si evince, anche dalle tante foto postate in questi anni in rete, che i due siano felici insieme.

I due si sono sposati a febbraio del 2022 in Messico, con una cerimonia sulla spiaggia presso Casa Malca Tulum un resort di Lusso.

Chi è il marito di Giaele la concorrente del Grande Fratello VIP 7

Ora iniziamo quindi col dire che questo Bradford Beck, marito di Giaele esiste realmente. Ci sono scatti in compagnia dell’uomo nei viaggi in giro per il mondo, in famiglia a Natale e ovviamente, ci sono le foto del matrimonio. A tal proposito apriamo una parentesi. Perchè come ricorderete, c’erano anche le foto del matrimonio di Alex Belli che però non era tale. Quindi ricominciamo: ci sono delle foto che mostrano Giaele in abito da sposa, c’è la festa in Messico, ci sono gli invitati arrivati dall’Italia ( inclusa la mamma della ragazza che ha anche dei problemi di salute e immaginiamo che se non ci fosse stato un motivo importante, non avrebbe rischiato tanto con un viaggio di questo genere). Questo però non significa che c’è stato un matrimonio come lo intendiamo noi. Potrebbe essere uno scambio di promesse, un rito civile, un matrimonio assolutamente valido all’estero e non in Italia o invece un matrimonio che è valido a tutti gli effetti anche nel nostro paese. Basterebbe fare un controllo all’anagrafe, se interessati davvero ad andare fino in fondo a questa storia ( e parliamo degli autori del Grande Fratello VIP chiaramente).

Giaele e suo marito in Egitto

Il marito di Giaele, fa parte della sua vita da oltre 5 anni ma ricordiamo che gli ultimi 3, sono stati caratterizzati dalla pandemia, per cui i due probabilmente, si sono visti ancora meno. In ogni caso, non si tratta di un matrimonio celebrato dopo 3 mesi, o di notte a Las Vegas con Elvis a fare da testimone. Parliamo di una unione importante, di famiglie che insieme condividono qualcosa. Il come poi Giaele e suo marito vogliano farlo, restano affari loro. E la ragazza, nella casa del Grande Fratello VIP, fa benissimo a ribadirlo. Deve però aspettarsi le critiche, è successo lo scorso anno per Alex Belli, figuriamoci se con lei donna, non sarebbe successo.

Giaele e suo marito insieme a Natale 2018

Poche, pochissime le immagini di Giaele in compagnia di suo marito ma è facile anche immaginare che lei usi i social per lavoro e che a Brad non piaccia invece comparire in un feed in cui spesso si vedono lato b in bella mostra e simili. Qualcuno ha fatto notare, descrivendo la cosa come sospetta, che è un po’ strano che il marito di Giaele, seppur timido e riservato, non metta like alle foto della moglie. Dopo il caso Mark Caltagirone e con Pamela Prati nella casa del Grande Fratello VIP 7, è anche plausibile avere dei sospetti. Ma è questo il caso? Facciamo inoltre notare che il marito di Giaele, a dispetto di quanti molti pensino, non è poi così adulto. E’ un uomo maturo che ha scelto di sposare una ragazza più giovane ma non un signore anziano facilmente manipolabile. E se è vero che, ha così tanti soldi, è anche vero , se dobbiamo metterla su questo piano, che non avrebbe avuto difficoltà a trovare un altro amore…

Possiamo quindi semplicemente pensare che i due , a modo loro, stiano bene insieme e che abbiano accettato di amarsi nel modo che meglio conoscono?