Charlie Gnocchi continua a deridere Marco Bellavia dopo l’uscita dal GF VIP 7

Persino dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello VIP 7 di Marco Bellavia c'è chi si prende gioco di lui

Che i concorrenti non si siano resi conto di quello che stava accadendo nella casa del Grande Fratello VIP 7 a Marco Bellavia è cosa parecchio chiara. Sicuramente hanno avuto delle percezioni diverse da noi, vedendo anche molte cose che sono state censurate dalla regia e che il pubblico non ha visto. Questo però non giustifica il loro atteggiamento, che ha continuato a essere imbarazzante persino dopo l’uscita di Marco Bellavia. Charlie Gnocchi, che ha fatto notare tra l’altro di essersi permesso di usare certi toni con Marco, in quanto suo amico da 20 anni, non ha avuto il minimo tatto in diverse occasioni e anche ieri, ha dimostrato di avere un humor che non fa ridere nessuno, anzi. E’ stato in diverse occasioni fuori luogo, probabilmente senza neppure accorgersene, tanto che credeva di essere nel giusto.

Charlie Gnocchi continua a deridere Marco Bellavia

Ribadiamo alcuni concetti, molti concorrenti ieri, analizzando la situazione, hanno iniziato a comprendere quello che stava accadendo e forse in parte hanno fatto ammenda . In altri invece il gioco è andato avanti come se nulla fosse e anzi, da parte di Charlie Gnocchi, sono arrivati gesti poco carini nei confronti del suo amico appunto. Come potrete vedere dal video che vi proponiamo, mentre Luca Salatino in giardino di allenava, ha fatto notare una cosa… “Ecco, Marco stamattina gridava e faceva così. Per questo dopo l’hanno portato via“. Una frase che ha fatto ridere solo lui.

Poco prima, aveva raccontato agli altri concorrenti: “Stamani era presto ed ha svegliato Ciupilan. Sì gridava, parlava da solo contro il muro. Ho detto ‘ma questo è matto?’ Gli ho parlato e mi ha detto che a lui delle regole del GF Vip non fregava nulla“.

Vi facciamo notare che nella casa non si sono resi conto di quanto accaduto, anche per questo motivo. Ieri ad esempio, Luca ha commentato: “Adesso fanno tutti ‘ciao Marco ci manchi e tutto’. Le persone vanno aiutate quando ci stanno“. Gnocchi dal canto suo ha risposto: “Fanno così tutti perché hanno tutti paura di essere eliminati“. Gli altri hanno paura di essere eliminati? Perchè il primo a varcare la porta rossa dovrebbe essere proprio lui.