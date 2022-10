Maria Teresa Ruta non ci sta: “Questo Grande Fratello VIP mi fa schifo”

Maria Teresa Ruta durissima contro i concorrenti del Grande Fratello VIP 7 ma non solo, dopo il caso Marco Bellavia

In queste ultime ore molti ex concorrenti del Grande Fratello VIP stanno facendo sentire la loro voce sui social. Le tre sorelle Selassiè ad esempio sono arrivate persino a chiedere la squalifica di alcuni vipponi. Tutti si stanno esponendo molto dopo quello che è successo a Marco Bellavia e anche Maria Teresa Ruta ha deciso di farlo. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP 7 ha postato sulla sua pagina instagram un video, dove si scusa con i suoi follower che sono abituati a vederla sempre sorridente e allegra ma stavolta il tono sarà diverso perchè ha una cosa importante da dire. Senza girarci troppo intorno, la Ruta ha sentenziato: “Questo Grande Fratello VIP mi fa schifo“. Ha poi spiegato che il programma era iniziato bene ma che ha preso una brutta deriva. E come dare torto alla Ruta…

Maria Teresa Ruta contro il Grande Fratello VIP

L’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha spiegato: “Certo, è un programma di intrattenimento ma non per questo non può essere anche un programma un po’ educativo. Infatti era partito con paroloni come “parità, “integrazione”, parlando di malattie, di patologie…”. Insomma quello che hanno pensato un po’ tutti gli spettatori, si vuole ergere a qualcosa che non è. E lo ribadiamo: la situazione di Marco forse era davvero ingestibile, ma il comportamento degli altri concorrenti, è stato vergognoso.

Il video di Maria Teresa Ruta continua, con lei che spiega che dopo la partenza in grande stile, poi succede altro… “Marco Bellavia prende la porta e se ne va, che viene nominato da tutti e non viene compreso. Non viene capito che aveva bisogno di un abbraccio” dice nel video la Ruta e poi continua: “Aveva bisogno di essere accolto, di sentirsi come gli altri perché molti su cui c’erano delle discriminazioni sono stati accolti con affetto, che poi sia vero o falso questo io non lo so.”

L’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha concluso: “ Io Marco Bellavia non lo conosco per niente e da spettatrice mi aspettavo quello che non c’è stato. Provare a comprenderlo, provare a sostenerlo ma soprattutto, anche senza parlare, abbracciarlo. Questo GF mi fa proprio schifo.”