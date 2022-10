Giovanni Ciacci e la frase contro Bellavia: “Un marco ce lo siamo tolto dai cogl***.” E’ bufera social

Pioggia di polemiche contro Giovanni Ciacci dopo alcune frasi nella casa del Grande Fratello VIP

Come vi avevamo già detto ieri, nella casa del Grande Fratello VIP 7 evidentemente non si ha la minima percezione di quello che è successo a Marco Bellavia. Ma non solo. Si vive in un universo parallelo dove non ci sono regole e non ci sono limiti a quanto pare, perchè le frasi dei concorrenti di queste ore, sono spesso molto gravi. Lo fanno notare i telespettatori che seguono passo passo la diretta, con la speranza che domani sera, si faccia un chiarimento e ci sia una lezione di quelle esemplari per tutti. Sono in tanti i telespettatori a invocare un televoto per decidere chi deve restare nella casa e intanto, è polemica sui social per molte delle frasi che i concorrenti hanno detto in questi giorni. Giovanni Ciacci è uno di quelli che è finito nel mirino del pubblico, che non ha minimamente apprezzato il suo comportamento con Marco Bellavia. E oggi, il concorrente del Grande Fratello VIP 7, ha fatto delle dichiarazioni, che hanno lasciato molte persone basite.

Giovanni Ciacci e le frasi shock su Marco Bellavia

Sui social sta spopolando un video in cui Giovanni Ciacci parlando con Charlie e Patrizia Rossetti, ridacchia e rivela una parte di conversazione con Pamela Prati ( a tal proposito ricordiamo che Ciacci avrebbe dovuto fare la guerra alla sua nemica Pamela ma appena ce l’ha avuta davanti, ha cambiato rotta, diventando un suo vassallo). Ciacci ha detto: “Prima parlavo con Pamela e le ho detto ‘almeno un Marco ce lo siamo tolti di torno’, sì le ho detto proprio ‘uno ce le siamo tolti dai co***ni’. E lei rideva. […] Qui bisogna fare: puntare, mirare e fuoco. Se vogliamo sopravvivere bisogna fare come gli elefanti. Altrimenti facciamo la fine dei mammut e io non lo sono!”.

Un estratto del video di questa conversazione

Il pubblico si aspetta dei provvedimenti molto seri nei confronti di alcuni vipponi ma noi sappiamo già come andrà a finire: non succederà nulla.