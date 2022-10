Anche l’ex moglie di Marco Bellavia commenta il suo ritiro e attacca i vipponi: “Vergogna”

L'ex compagna di Marco Bellavia commenta quanto accaduto nella casa e si scaglia contro i concorrenti del Grande Fratello VIP 7

La notizia più letta ieri, almeno per chi sta seguendo le vicende legate al Grande Fratello VIP, è stata quella dell’abbandono di Marco Bellavia al reality di Canale 5. E badate bene, non si tratta solo di televisione o di gossip. Perchè questa vicenda, è molto più complessa di quello che si possa pensare. In primo luogo perchè Marco Bellavia aveva dei problemi seri, che probabilmente gli esperti, quelli che dovrebbero reputarti idoneo per partecipare a un reality come il Grande Fratello, hanno forse sottovalutato. In secondo luogo, perchè il disagio di Marco, si è sicuramente accresciuto a causa del trattamento indecente che ha ricevuto da parte di tutti i suoi compagni ( le eccezioni in questa triste storia, sono forse una o due). Una triste pagina di televisione ieri, ma anche di vita reale, perchè questa occasione poteva anche servire per spiegare qualcosa in più su situazioni complesse come quella che Marco stava vivendo, e invece si è dato spazio ai bulletti del quartiere, in questo caso della casa, e non alla persona che chiedeva aiuto. Non giudichiamo il fatto che alla fine, Marco abbia deciso di lasciare o che lo abbiano deciso al suo posto, di fronte a una situazione che forse stava realmente degenerando, ma tutto quello che è successo prima e durante. Si poteva evitare, senza dubbio.

A commentare anche quello che è successo ieri, la ex compagna di Marco Bellavia. Una donna che ha avuto un figlio con Marco e che ha dovuto sentire un’altra donna di 30 anni, ma forse una ragazzina, la Lamborghini, dire di essersi sentita persino molestata da Marco, perchè le aveva dato dei pizzicotti ( quando si superano dei limiti da ogni punto di vista).

E infatti, Elena ieri, ha deciso di commentare e dire la sua via social.

In una storia sui social l’ex compagna di Marco ha scritto: “Sto leggendo tante cose, troppe. Ricordate che dietro tutto ciò c’è mio figlio, un ragazzino di 15 anni. Marco è una brava persona forse troppo sensibile e ha chiesto aiuto più volte, ma nessuno in casa l’ha aiutato. Vergogna! A me hanno insegnato di aiutare le persone in difficoltà, non di sotterrarle”. E poi: “Ringrazio Antonella Fiordelisi perché è stata l’unica a dargli un piccolo aiuto anche solo con una parola, una carezza, un sorriso.”