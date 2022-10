Gli ex gieffini dalla parte di Marco Bellavia: tutta la solidarietà sui social

Tanti ex gieffini dalla parte di Marco Bellavia: tutto l'affetto arriva dai social

Sono decine e decine i messaggi di ex concorrenti del Grande Fratello VIP che si stanno esponendo in queste ore, schierandosi senza nessun dubbio dalla parte di Marco Bellavia, completamente schifati da quello che sta succedendo in un reality. Un programma in cui si è sempre pensato al gioco, alla leggerezza, alla vittoria si, ma senza arrivare al punto di non ritorno che oggi è stato oltrepassato. Una pagina di televisione imbarazzante, una pagina di vita vera bruttissima. Gli ex concorrenti del GF VIP che in quella casa sono stati rinchiusi per mesi, hanno deciso di esporsi. Da Miriana Trevisan a Giulia Salemi che ha speso bellissime parole per Marco Bellavia anche in radio, passando per Francesco Oppini e Alex Belli. Sono stati davvero tantissimi i messaggi che Marco potrà anche leggere non appena riprenderà possesso del suo cellulare e si renderà conto del grande affetto che sta ricevendo in questo momento.

Tutto l’affetto degli ex vipponi per Marco Bellavia

Pochissimi minuti fa su Radio101 Giulia Salemi ha salutato Marco, spiegando che ha lasciato il reality e sottolineando che quasi tutti i concorrenti in casa si sono comportati molto molto male con lui.

Manila Nazzaro, prima ancora che Marco lasciasse la casa, aveva scritto sui social: “Purtroppo lì dentro la gentilezza viene vista spesso come debolezza ed ecco che si schierano contro. Le dinamiche sono sempre le stesse. Mi auguro che il pubblico salvi Marco“. Bellissime anche le parole di Francesco Oppini che con delle storie sui social ha dimostrato tutta la sua vicinanza a Bellavia, dicendo che le persone che hanno bisogno di aiuto non si lasciano marcire in un angolo. Non solo, ha parlato anche di bullismo e di qualcosa che va oltre e arriva a diventare violenza.

Lunghissimo il messaggio di Miriana Trevisan: “Un miliardo di persone nel mondo soffrono di un disturbo mentale e più di un decesso su 100 è dovuto a un suicidio. I dati del World Mental Health dell’Organizzazione Mondiale della Sanità parlano molto chiaro, è un argomento sempre più vivo in quest’epoca. Milioni di persone guardano programmi televisivi come il Grande Fratello Vip, che diventano un mezzo di sensibilizzazione per molti temi come HIV, tumori, bulimia e anche depressione ect. Il GF Vip è anche questo, non è una gara di recitazione, ballo e canto (forse per alcuni), ma anche di umanità e temi intimi. Il proprio dolore non va lanciato addosso agli altri, va elaborato dove e quando si vuole. Ghettizzazione e bullismo è ciò che ci rende disumani. Anche Marco ha diritto di fare il viaggio.Le aggressioni verbali sono il vero segno di squilibrio. Vi abbraccio, Miriana”.

Pochi minuti fa anche il messaggio di Alex Belli: “Lo spettacolo finisce nel momento in cui ci si dimentica dell’umanità,fare intrattenimento è un’ altra cosa, parliamo tanto di patologie e malattie e di parità, ma quello che stiamo vedendo non è nient’altro che ottusità e disumanità!! Riflettiamoci!!.”

Prima che questa situazione esplodesse, anche Stefania Orlando si era schierata dalla parte di Bellavia: “Mi sarebbe piaciuto essere lì per ascoltarlo e, nel mio piccolo, cercare di aiutarlo a stare meglio. Al GF si dovrebbero mostrare i talenti umani, ma a volte sono più rari di quelli artistici“.