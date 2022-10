Marco Bellavia costretto a lasciare il GF VIP 7: la rivelazione

Secondo molte indiscrezioni che trapelano sui social, Marco Bellavia sarebbe stato costretto a lasciare la casa del Grande Fratello VIP 7

Se in Italia per una bestemmia, che urta la sensibilità di chi è credente, arriva una squalifica ( e siamo un paese laico) dovrebbe scattare d’ufficio l’eliminazione da un gioco anche per chi dichiara, testuali parole “merita di essere bullizzato“. Perchè non ti scappa una cosa di questo genere, se non la pensi realmente. Perchè una frase di questo genere significa che sei non solo consapevole del fatto che hai di fronte una persona più debole, ma anche che ci siano dei bulli, e che tu sei tra questi. Sul fatto che Marco Bellavia forse avrebbe dovuto conoscere i suoi limiti e non accettare di partecipare a un gioco al massacro come il Grande Fratello VIP, siamo tutti d’accordo. Ma era una sua scelta come anche sua doveva essere la scelta di lasciare o meno il gioco. Stando a quanto ha riferito Davide Maggio invece, Bellavia, sarebbe stato costretto ad abbandonare la casa. Del resto era stato lo stesso Alfonso Signorini giovedì sera a dirlo. Ma come si è arrivati a questo punto? Perchè il problema più grave, alla base di tutta questa squallida situazione, è che qualcuno Marco lo abbia ritenuto idoneo per partecipare al reality. Equipe mediche, autori, psicologi. Allora, se ha superato tutti i provini, se si pensava fosse in grado di essere un concorrente, come si è arrivati poi a questo passo? La situazione era ormai fuori controllo e forse, anche per il suo bene, su richiesta di chi magari dall’esterno si è reso conto che tutto era compromesso, la scelta di mettere fine a questa agonia, è stata anche corretta.

Cosa succederà dopo il ritiro di Marco Bellavia?

Migliaia di persone in queste ore hanno chiesto squalifiche, hanno chiesto punizioni esemplari per tutti i concorrenti che intanto nella casa se la ridono e continuano a dire che non è stata colpa loro, che non potevano gestire in nessun modo la situazione. Particolare la reazione di Ginevra Lamborghini ( che è la dimostrazione di come studiare nelle migliori scuole non serva a darti i principi fondamentali del saper vivere) che ha commentato: “Io non ho capito che avesse bisogno di aiuto, io pensavo che fosse solo un coglio**“. E se anche fosse stato, ti puoi permettere di bullizzarlo? Puoi ignorarlo se il confronto non ti va bene, non deriderlo. C’è anche chi ha fatto notare che Marco aveva avuto degli strani atteggiamenti stamattina: “Mi ha detto se aveva la febbre, parlava con il muro con le mani alzate” ha detto la Rossetti convinta di non aver sbagliato nulla. Possiamo anche comprendere che qualcuno fosse spaventato, però se hai paura che una persona possa avere una crisi isterica o addirittura che possa essere pericoloso, non gli ridi in faccia, non gli urli contro. Per cui, la coerenza, questa sconosciuta, non è di casa al Grande Fratello VIP 7.

Da questa situazione poi, non ci aspettiamo nulla. Perchè già in passato Signorini ha liquidato a tarallucci e vino, momenti imbarazzanti ( in altri casi ha persino fatto finto che non fosse successo nulla). Se davvero ci fosse interesse per tutta questa vicenda, allora si porterebbe in diretta uno psicologo, un terapeuta, uno psichiatra, insomma la persona più qualificata per spiegare a tutte quelle simpaticissime persone che sono rimaste in casa, quello che è accaduto. E per spiegarlo anche a tutto il pubblico. Non guasterebbe anche se i telespettatori stavolta, hanno dimostrato di stare davvero dalla parte giusta.