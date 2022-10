Marco Bellavia lascia il GF VIP 7: perchè su depressione e fragilità mentali i bulli vincono ancora

E alla fine i bulli restano, il branco vince e i più deboli sembrano uscirne sconfitti ma in questo caso, Marco Bellavia avrà così tanto affetto una volta tornato a casa da non capacitarsene neppure

Alla fine è successo davvero. E’ veramente imbarazzante e vergognoso che Marco Bellavia abbia dovuto abbandonare un reality per colpa di altre persone. E’ vero, probabilmente a causa dei suoi problemi di salute, non avrebbe resistito molti altri giorni oppure chissà, se solo ci fosse stato un briciolo di sensibilità in più, avrebbe superato gli ostacoli e ritrovato il suo equilibrio. Paga la colpa di essersi messo in mostra già alla prima settimana, con il suo nome accostato a quello del personaggio Pamela Prati. Paga l’invidia, l’ignoranza, la superbia. Paga come tanti, per le sue fragilità. E fa specie, vedere come i concorrenti rimasti nella casa del Grande Fratello VIP non si stiano rendendo minimamente conto di quello che è successo, o forse fanno finta di non comprendere.

Nella casa resta chi ha dichiarato: “si merita di essere bullizzato“, una frase vergognosa fuori da ogni contesto. Una frase che la dice lunga però anche sulla consapevolezza di Ginevra Lamborghini e degli altri. Sanno di aver fatto branco, sanno di aver bullizzato una persona.

Marco ha forse sottovalutato il gioco, ha pensato che avrebbe potuto gestire meglio il suo disturbo, non è successo. Sul suo cammino purtroppo ha trovato gente con zero empatia. Le stesse persone che dicono di avere l’anima lacerata dal passato pieno di sofferenza, sono quelle più crudeli. Bastava essere umani per comprendere Marco, invece in quella casa, c’è stata tanta disumanità. E qualcuno che parla di “discriminazione” , che si sente offeso e umiliato, dovrebbe farsi un bell’esame di coscienza. Nessuno invece in questa storia si renderà conto degli errori commessi. Fino a poche ore fa Cristina Quaranta nella casa continuava a dire: Marco resterà perchè ha fatto la vittima. Ecco cosa sono i fragili, le persone con un disturbo mentale, le persone con una malattia ( soprattutto invisibile). Sono vittime. Vittime si, ma del branco e dei bulli.

Una brutta pagina è stata nuovamente scritta. Dubitiamo che cambierà qualcosa. E per quanto sia stato giusto parlare di sieropositività in prima serata, forse sarebbe stato altrettanto giusto parlare di depressione, di esaurimento, di fragilità mentali invece che fa finta di nulla. In un mondo tra l’altro, così tanto ipocrita che pensa che prendere delle pillole, magari di nascosto, senza parlare del problema, ti faccia sentire superiore rispetto a chi, si mette in un angolo, piange e chiede aiuto.

E’ malattia solo se si vede. Sei depresso, fai paura. Parli di un tuo modo di essere, dei tuoi esaurimenti nervosi, allora devi andare fuori. Fuori perchè dentro, non piaci. Che pessima, pessima pagina di tv, l’ennesima tra l’altro da quando il reality di Canale 5 è nelle mani di Alfonso Signorini.